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Produção abre o jogo sobre suposta gravidez da noiva de Gabriel Diniz

Áudio que circulou na web, supostamente de Karoline Calheiros, dava conta de que a moça ia contar sobre a gravidez quando encontrasse o cantor

Publicado em 

27 mai 2019 às 23:03

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 23:03

O cantor Gabriel Diniz e a noiva, a psicóloga Karoline Calheiros Crédito: Reprodução/Instagram @karolinecalheiros
Começou a circular na tarde desta segunda-feira (27) um áudio nas redes sociais que seria, supostamente, de Karoline Calheiros, a noiva de Gabriel Diniz, de 28 anos. Na gravação, a jovem revelava que estava grávida e que contaria sobre a gestação para o artista assim que o encontrasse. O cantor morreu nesta segunda (27) depois de um acidente de avião no Nordeste. 
> Mariana Xavier, a Jenifer, faz homenagem a Gabriel Diniz
A moça chegou a desativar seu Instagram momentos depois de confirmada a morte do noivo, por volta das 15h15 desta segunda (27) e só reativou o perfil fechado para amigos e família. 
> Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses
No entanto, a produção de Gabriel teve que ir às redes sociais para esclarecer o fato. Em posts, a assessoria do artista negou que Karoline esteja grávida
> Famosos lamentam a morte de Gabriel Diniz, do hit "Jenifer"
O casal estava junto desde 2016. De lá para cá, foram padrinhos de Matheus, dupla de Kauan, e Gabriel só fretou o voo para Maceió porque queria ver Karoline o quanto antes. Na noite deste domingo (26), o cantor fez sua última apresentação em Feira de Santana, na Bahia. 

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