Produção abre o jogo sobre suposta gravidez da noiva de Gabriel Diniz

Começou a circular na tarde desta segunda-feira (27) um áudio nas redes sociais que seria, supostamente, de Karoline Calheiros, a noiva de Gabriel Diniz, de 28 anos. Na gravação, a jovem revelava que estava grávida e que contaria sobre a gestação para o artista assim que o encontrasse. O cantor morreu nesta segunda (27) depois de um acidente de avião no Nordeste.
A moça chegou a desativar seu Instagram momentos depois de confirmada a morte do noivo, por volta das 15h15 desta segunda (27) e só reativou o perfil fechado para amigos e família.
No entanto, a produção de Gabriel teve que ir às redes sociais para esclarecer o fato. Em posts, a assessoria do artista negou que Karoline esteja grávida.
O casal estava junto desde 2016. De lá para cá, foram padrinhos de Matheus, dupla de Kauan, e Gabriel só fretou o voo para Maceió porque queria ver Karoline o quanto antes. Na noite deste domingo (26), o cantor fez sua última apresentação em Feira de Santana, na Bahia.