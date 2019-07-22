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PARABÉNS

Príncipe George completa 6 anos e família real divulga fotos do garoto

Imagens do sorriso dele foram registradas pela mãe, Kate Middleton
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2019 às 13:18

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 13:18

Príncipe George, filho de William e Kate Middleton Crédito: Instagram/@theroyalfamily
Príncipe George completa seis anos de idade nesta segunda-feira, 22, e o perfil do Palácio de Kensington no Instagram disponibilizou uma série de fotos do garotinho.
Filho mais velho de William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge, George aparece sorrindo, mostrando as "janelinhas" dos dentes de leite que já perdeu, e vestindo uma camisa da seleção de futebol inglesa.
> Lady Gaga incentiva Príncipe William a ajudar LGBTs desabrigados
No perfil oficial da família real no Instagram, os internautas se surpreenderam com a aparência daquele que, até outro dia, era chamado de "bebê real". "Como o tempo passa rápido, futuro rei", escreveu uma internauta. "Feliz aniversário! Que foto linda. Que você tenha um dia adorável", comentou outra.
George é o terceiro na linha sucessória ao trono da Inglaterra, atrás do pai, William, e do avô, o príncipe Charles.

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