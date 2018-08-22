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"Tranquila"

Primeira música autoral de Mariana Coelho é produzida por Rick Bonadio

Capixaba, que se destacou no The Voice Brasil 2017, da Globo, se encontrou três vezes com o produtor, em São Paulo, onde também gravou o clipe de 'Tranquila'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 19:06

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:06

. Crédito: Reprodução/Instagram @marianacoelho_
Mariana Coelho está com trabalho novo na praça. A capixaba lançou na última semana "Tranquila", sua primeira música autoral e com parceria de Rick Bonadio, com quem a moça se encontrou três vezes em São Paulo.
Nas plataformas digitais, a música e o clipe têm milhares de visualizações e ela garante que os fãs curtiram o novo som. Muita gente está postando no Instagram e me marcando, ou compartilhando nas redes sociais ou fazendo comentários nos meus perfis elogiando a música. Aliás, também nem sei expressar minha felicidade ao ver que o Rick tinha gostado da minha primeira música autoral, exclama.
Ajovem diz que o contato com Rick começou pelo Instagram, quando ele se interessou pela voz da capixaba. Foi feito (o contato) no ano passado, quando ele tuitou sobre mim e a partir disso ele já foi pensando de que forma poderia trabalhar comigo. Ai fui uma vez, fui a segunda e, na terceira, ele já quis gravar comigo, pondera ela, completando: Nisso, ele já tinha pedido para que eu não fechasse nenhum contrato, mas não sabia que ele ia gostar tanto do meu trabalho assim.
Mariana detalha que o produtor só a aconselhou a conversar com Digão Bessa, um compositor que faz parte da equipe de seu estúdio. Então ele fez algumas alterações pequenas. Por exemplo: o atual refrão era o início da canção que eu tinha escrito. Ele tem essa manha que eu ainda vou conquistar, né?, indaga.
Ter uma música autoral, aos 18 anos, assinada por Rick Bonadio é uma honra
Mariana Coelho, cantora
Mas ele (o Rick) curtiu muito o resultado e eu não esperava... Pensei que, por ser minha primeira composição, haveriam mais ressalvas, não sabia nem se ele ia querer levar à frente. Mas tudo que ele faz fica maravilhoso e eu mesma fiquei muito feliz com todo o empenho e acho que todo mundo aprovou, também, avalia.
COTIDIANO DE MÚSICA E ESTUDOS
Daqui para frente, a capixaba continua com sua agenda de shows e apresentações especiais, mas está dividindo o tempo com os estudos para o Enem, que vai prestar este ano, e com os trabalhos que já estavam em andamento. Essa rotina de composição, por exemplo, é novidade para mim. Então acho que vou levar um tempinho para me acostumar mesmo. Estou meio louca (risos). Mas estou correndo atrás de tudo para tudo isso dar certo. E, quero sim, uma oportunidade nos estudos da música fora do Espírito Santo", disse.
> Ex-The Voice, Mariana Coelho lança música e vai gravar com Junior Lima
 

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