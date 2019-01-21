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Em São Paulo

Preta Gil é levada para hospital após desmaiar em gravação

A cantora chegou a desmaiar no local onde trabalhava ao lado de Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 11:30

Publicado em 

21 jan 2019 às 11:30
Crédito: Reprodução/Instagram
Preta Gil, 44, deu entrada no Hospital Sírio Libanês em São Paulo na tarde deste domingo (20), após passar mal durante uma gravação de dança.
A cantora chegou a desmaiar no local onde trabalhava ao lado de Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro.
Sua indisposição seria por conta de uma gripe, que a afetava desde o início da última semana, e Preta passou por uma bateria de exames no hospital para se certificar de que estava com saúde.
A assessoria da cantora informou que ela não precisou ficar internada, que "não ocorreu nada grave", e que Preta já se sente melhor.

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