Preta Gil é levada para hospital após desmaiar em gravação

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Preta Gil, 44, deu entrada no Hospital Sírio Libanês em São Paulo na tarde deste domingo (20), após passar mal durante uma gravação de dança.

A cantora chegou a desmaiar no local onde trabalhava ao lado de Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro.

Sua indisposição seria por conta de uma gripe, que a afetava desde o início da última semana, e Preta passou por uma bateria de exames no hospital para se certificar de que estava com saúde.