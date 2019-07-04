Pornô de Gretchen é líder de audiência 13 anos depois, diz colunista

, o primeirode, de 60 anos, ainda é o mais assistido da produtora Brasileirinhas, mesmo 13 anos depois de seu lançamento. A cantora e dançarina é a artista mais assistida da empresa, passando na frente de outros gigantes dos longas adultos, como

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, "La Conga Sex" foi acessado mais de 478 mil vezes pelo site da produtora só nos últimos três anos. Os dados foram enviados com exclusividade para a coluna do jornalista. Em bancas de jornal e lojas, o DVD do mesmo filme chegou a ter 120 mil cópias vendidas.