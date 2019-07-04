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Pornô de Gretchen é líder de audiência 13 anos depois, diz colunista

Gretchen é mais assistida do que outros gigantes do pornô, como Rita Cadillac, Alexandre Frota e Kid Bengala

Publicado em 

04 jul 2019 às 16:46

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 16:46

Crédito: TV Globo/Reprodução
"La Conga Sex", o primeiro filme pornô de Gretchen, de 60 anos, ainda é o mais assistido da produtora Brasileirinhas, mesmo 13 anos depois de seu lançamento. A cantora e dançarina é a artista mais assistida da empresa, passando na frente de outros gigantes dos longas adultos, como Alexandre Frota, Kid Bengala e Rita Cadillac
> Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet
Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, "La Conga Sex" foi acessado mais de 478 mil vezes pelo site da produtora só nos últimos três anos. Os dados foram enviados com exclusividade para a coluna do jornalista. Em bancas de jornal e lojas, o DVD do mesmo filme chegou a ter 120 mil cópias vendidas. 
O segundo filme pornô de Gretchen também coleciona bons números: Ricardo Feltrin destaca que ele já foi assistido ou baixado mais de 490 mil vezes desde 2016. 
No ranking da produtora, depois de Gretchen estão, em ordem: Vivi Fernandez, Kid Bengala, Rita Cadillac, Marcia Imperator, Alexandre Frota, Big Macky, Julia Paes e Bruna Ferraz. 

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