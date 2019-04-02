Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recomendação médica

Por problema no ciático, Jô Soares adia estreia de espetáculo

'O Livro Ao Vivo', inspirado na autobiografia do diretor e humorista, deve estrear no Teatro Faap em nova data

Publicado em 

01 abr 2019 às 23:18

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 23:18

Jô Soares Crédito: Divulgação
Por causa de um problema no ciático, Jô Soares adiou a estreia de seu espetáculo, O Livro Ao Vivo. Inicialmente prevista para esta quinta, 4, no Teatro Faap, a estreia passou para a próxima quarta, 10 – para convidados – e no dia seguinte para o público. O adiamento foi uma recomendação médica.
>'Pretendo adotar, mas no tempo de Deus', revela Bruna Marquezine
A montagem ganha formato para os palcos como show de humor, a partir da obra O Livro de Jô – Uma Autobiografia Desautorizada (Companhia das Letras), lançada em dois volumes. Jô ainda deve estrear mais duas peças, como diretor, além de fazer as traduções.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados