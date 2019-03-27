Perseguidor de Natalie Portman é preso por se aproximar da casa da atriz

27/03/2019 - A atriz Natalie Portman Crédito: Instagram/@natalieportman

Natalie Portman, 37, levou um susto na tarde desta terça-feira (26). Segundo o site TMZ, a atriz estava em casa quando viu o homem que a persegue se aproximar de sua residência, em Los Angeles.

O homem foi visto pela atriz por volta das 15h30. O "stalker" que se identifica como o personagem John Wick -ex-matador de aluguel interpretado no cinema por Keanu Reeves. Portman chamou a polícia imediatamente e o homem foi preso minutos depois.

De acordo com o site The blast, há duas semanas a vencedora do Oscar pela atuação em "Cisne Negro" (2010) conseguiu uma ordem de restrição contra o perseguidor.

A Justiça determinou que nos próximos cinco anos ele deve manter uma distância mínima de 100 metros da atriz, seu marido, o coreógrafo Benjamin Millepied, e seus dois filhos, Aleph, 7, e Amália, 2.