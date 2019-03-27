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PROBLEMAS

Perseguidor de Natalie Portman é preso por se aproximar da casa da atriz

Stalker violou ordem de restrição e foi detido pela polícia de Los Angeles

Publicado em 

27 mar 2019 às 17:35

Publicado em 27 de Março de 2019 às 17:35

27/03/2019 - A atriz Natalie Portman Crédito: Instagram/@natalieportman
Natalie Portman, 37, levou um susto na tarde desta terça-feira (26). Segundo o site TMZ, a atriz estava em casa quando viu o homem que a persegue se aproximar de sua residência, em Los Angeles.
O homem foi visto pela atriz por volta das 15h30. O "stalker" que se identifica como o personagem John Wick -ex-matador de aluguel interpretado no cinema por Keanu Reeves. Portman chamou a polícia imediatamente e o homem foi preso minutos depois. 
De acordo com o site The blast, há duas semanas a vencedora do Oscar pela atuação em "Cisne Negro" (2010) conseguiu uma ordem de restrição contra o perseguidor.
A Justiça determinou que nos próximos cinco anos ele deve manter uma distância mínima de 100 metros da atriz, seu marido, o coreógrafo Benjamin Millepied, e seus dois filhos, Aleph, 7, e Amália, 2. 
Segundo fontes ouvidas pelo site, no dia 31 de janeiro o homem já havia tentado entrar na propriedade de Portman. Na ocasião, ele foi colocado no setor psiquiátrico e o delegado obteve uma ordem de restrição de armas de fogo contra o perseguidor. 

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