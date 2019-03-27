Perseguidor de Natalie Portman é preso por se aproximar da casa da atriz

Natalie Portman, 37, levou um susto na tarde desta terça-feira (26). Segundo o site TMZ, a atriz estava em casa quando viu o homem que a persegue se aproximar de sua residência, em Los Angeles.
O homem foi visto pela atriz por volta das 15h30. O "stalker" que se identifica como o personagem John Wick -ex-matador de aluguel interpretado no cinema por Keanu Reeves. Portman chamou a polícia imediatamente e o homem foi preso minutos depois.
De acordo com o site The blast, há duas semanas a vencedora do Oscar pela atuação em "Cisne Negro" (2010) conseguiu uma ordem de restrição contra o perseguidor.
A Justiça determinou que nos próximos cinco anos ele deve manter uma distância mínima de 100 metros da atriz, seu marido, o coreógrafo Benjamin Millepied, e seus dois filhos, Aleph, 7, e Amália, 2.
Segundo fontes ouvidas pelo site, no dia 31 de janeiro o homem já havia tentado entrar na propriedade de Portman. Na ocasião, ele foi colocado no setor psiquiátrico e o delegado obteve uma ordem de restrição de armas de fogo contra o perseguidor.