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Ex-jogador de futebol

Pelé seguirá em observação por mais uma noite na França

Ele está internado no Hospital Americano, em Neuilly sur Seine (a oeste de Paris), para tratar uma infecção urinária

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 15:45

Publicado em 

06 abr 2019 às 15:45
Hospital de Pelé em Paris já recebeu Angelina Jolie e Picasso Crédito: Instagram | Arquivo
O ex-jogador Pelé, hospitalizado perto de Paris desde a última quarta-feira (3), vai ficar em observação ao menos mais uma noite, segundo informações da TV Globo.
Ele está internado no Hospital Americano, em Neuilly sur Seine (a oeste de Paris), para tratar uma infecção urinária.
A instituição não divulgou qualquer boletim médico sobre o estado de Pelé, que se sentiu mal horas depois de um evento promocional ao lado do atacante francês Kylian Mbappé, em um hotel da capital francesa.
Na sexta (5), o ex-atleta escreveu nas redes sociais para agradecer ao carinho recebido dos fãs e disse estar reagindo bem aos antibióticos.
Segundo um integrante do estafe de Pelé, ele estava muito bem, inclusive fazendo piadas.

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