Pelé seguirá em observação por mais uma noite na França

Hospital de Pelé em Paris já recebeu Angelina Jolie e Picasso Crédito: Instagram | Arquivo

O ex-jogador Pelé , hospitalizado perto de Paris desde a última quarta-feira (3), vai ficar em observação ao menos mais uma noite, segundo informações da TV Globo.

Ele está internado no Hospital Americano, em Neuilly sur Seine (a oeste de Paris), para tratar uma infecção urinária.

A instituição não divulgou qualquer boletim médico sobre o estado de Pelé, que se sentiu mal horas depois de um evento promocional ao lado do atacante francês Kylian Mbappé, em um hotel da capital francesa.

Na sexta (5), o ex-atleta escreveu nas redes sociais para agradecer ao carinho recebido dos fãs e disse estar reagindo bem aos antibióticos.