'Pedem pra eu entregar bolo', diz Betto Marque após aparecer em novela

Crédito: Reprodução/Instagram @bettomarque

Betto Marque é o próprio gato do subúrbio. Ele é nascido e criado em Realengo, no Rio de Janeiro, onde mora até hoje: "E não penso em me mudar. É bom para mim como artista". Em "A Dona do Pedaço", o ator dá vida a Tonho, o entregador de bolos de Walcyr Carrasco, ele está mostrando serviço é para outra pessoa, Lyris (Deborah Evelyn), uma socialite rejeitada pelo marido, Agno (Malvino Salvador) - que está inclusive vivendo um romance com Rock (Caio Castro). é o próprio gato do subúrbio. Ele é nascido e criado em, no, onde mora até hoje: "E não penso em me mudar. É bom para mim como artista". Em, o ator dá vida a, o entregador de bolos de Maria da Paz . Mas, na trama de, ele está mostrando serviço é para outra pessoa, Lyris (), uma socialite rejeitada pelo marido, Agno () - que está inclusive vivendo um romance com Rock ().

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, Betto destaca que a fama de galanteador não incomoda, mas afirma que os comentários sempre vêm com elogios. "As pessoas falam de mim mas também elogiam o meu trabalho, e isso que é muito bom", garante.

Ele também fala que as brincadeiras não param de chegar desde que começou a viver Tonho na telinha: "Meninos e meninas, mas as novinhas são mais assanhadas (risos). Ficam pedindo para eu ir entregar bolo".

No bate-papo, o global também fala da experiência que está sendo contracenar com tantos atores experientes. Confira:

Todo mundo está comentando demais sobre suas cenas com Deborah Evelyn. Por que acha que provoca tanto?

Acho que tem muito a ver com a interpretação que a gente deu, junto da direção que a gente recebeu. O que acontece é que esse fetiche do entregador de bolo também rola, porque é aquele sexo selvagem, com prazer, que é o que muitas vezes as mulheres não têm no relacionamento. Mas tem a ver com o fato de ter muita mulher carente no Brasil, que às vezes só precisa de carinho, atenção... Acho que está muito relacionado a isso. Aquele homem que está ali disponível para realizar todas as fantasias dela.

E como é fazer essas cenas com a Deborah Evelyn?

Nunca tinha contracenado com ela (Deborah) e foi uma honra. Por isso falo, de novo, que a direção soube nos conduzir muito bem. A cena fica leve mesmo assim e cria o clima perfeito. A gente se conectou muito durante as gravações e por causa disso as pessoas enxergam um relacionamento. É a vida acontecendo, de verdade.

E a história dos dois deve continuar assim?

Não posso adiantar muito, mas eu sei que tem coisa para acontecer ainda. Tem coisa para vir (risos).

Como tem sido a experiência de viver uma situação dessas?

Está sendo muito bom. A Deborah é uma parceira de cena completamente profissional, competente e generosa. Portanto, só faz com que a experiência seja ótima. Foram minhas primeiras cenas grandes na novela e só me fez crescer. É um aprendizado. Já tinha feito teatro, mas é diferente. Foi minha primeira cena, de fato, em uma novela das nove.

E até que ponto você se identifica com o personagem?

Em vários pontos (risos). Ele é um funcionário, mas ao mesmo tempo faz esses 'corres' de entregar bolo. É aquela pessoa que está sempre pronta e disposta a trabalhar e é muito entregue ao seu trabalho, que são características que me definem como pessoa. O Tonho também é do núcleo mais popular da novela, o que tem muito a ver com a minha vida. Fico alegre em poder servir bem, de realizar bem o meu trabalho.

Você leva essa vida popular?

Sou morador de Realengo e não penso em sair por enquanto. Estar em contato com todo mundo daqui é bom, todos conhecem meu trabalho. E estar em contato com esse lugar, dessa cidade, é muito rico para mim, como artista. Outros lugares, que são mais elitizados, já visam mais os artistas que moram lá. Neste ponto, o subúrbio é privilegiado. Então, quando construo um personagem, tenho as referências muito perto de mim, o que é ótimo.

Na web suas fotos também causam o maior reboliço...

O Tonho realmente me trouxe muito contato com as pessoas. Mas o mais legal é que os contatos e as 'cantadas' que estão fazendo têm a ver com o meu trabalho. É claro que fazem as piadas, as brincadeiras, mas o legal é que vem também um elogio para o Tonho.

Crédito: Reprodução/Instagram @bettomarque

Alguma proposta ou comentário específico te marcou?

As meninas novinhas são mais assanhadas e os comentários ficam mais quentes, mas tudo faz parte (risos). Mas não lembro de um episódio específico.

E como está o amor para o Betto?

Estou solteiro, não dá tempo não (risos). Esse lance de ser ator é muito investimento, muito tempo. Uma hora está aqui, outra está lá... É difícil manter essa parceria. Mas, quem sabe?

E quais são os próximos trabalhos?

Tem um longa para filmar quando acabar a novela e duas peças de teatro que estão em negociação. Mas será tudo para 2020. Por enquanto é tudo para a novela, que eu vou ficar até o final.