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Pat Beijo, ex-apresentadora infantil, investe em conteúdo adulto

'Dá muito dinheiro' afirma Patrícia Kiss

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 13:59
Antes e depois: ex-apresentadora infantil, Patrícia Kiss, que ficou conhecida nos anos 90 como Pat Beijo
Ex-apresentadora infantil, Patrícia Kiss, que ficou conhecida nos anos 90 como Pat Beijo Crédito: Divulgação/Instagram/Reprodução
A ex-apresentadora de programas infantis, Patrícia Kiss, 41, ficou conhecida como Pat Beijo ao comandar o Clube da Criança, da extinta TV Manchete, nos anos 1990. Atualmente, ela investe em conteúdo sensual para uma plataforma adulta.
"Fiz porque não paravam de pedir para fazer. Ainda estou aprendendo tudo isso. Uma brincadeira que dá muito dinheiro pelo que percebi. Não esperava essa repercussão toda", conta ela em entrevista à revista Quem. A modelo faz conteúdos para maiores de 18 anos na plataforma OnlyFans.
Ela conta que o conteúdo não contém nudez explícita, mas que mesmo assim o interesse do público foi imediato. "Assim que coloquei [o endereço para a plataforma] no Instagram, explodiu. Tem assinantes de 12 meses. Eu só tinha 1 foto [na época]. Deve haver uma curiosidade grande".
A conta foi criada há menos de uma semana, e a ex-apresentadora acredita que isso não irá atrapalhar sua imagem. "São fotos sensuais, de biquíni, lingerie. É porque pediam muito lá no Instagram e acabei fazendo isso. É um sucesso que eu não esperava", explicou.
"Também não podia imaginar que se ganhava tanto com isso. São muitos assinantes por dia. Daqui a pouco estou faturando R$ 50 mil, por mês", imagina a ex-apresentadora. Os pacotes do aplicativo variam de assinaturas mensais de US$ 29,90 (cerca de R$ 162) até anuais por US$ 179,94 (R$ 979,23).

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