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Participante do BBB teria sido desclassificado por causa de patrocínio

Fábio Alano, 27 anos, teria contrato de patrocínio com uma marca de roupas de ginástica

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 23:05

Publicado em 

12 jan 2019 às 23:05
Fábio, 27 anos, o gaúcho de Porto Alegre é campeão mundial de jiu-jitsu e profissional de Educação Física Crédito: Divulgação/Globo
Segundo o site Notícias da TV, o lutador Fábio Alano, 27, teria sido desclassificado do BBB 19 em função de um contrato de patrocínio que ele teria com uma marca de roupas de ginástica.
Eliminado antes mesmo do início da competição, que começa nesta terça (15), o lutador não teria informado a Globo de que possuía tal contrato antes de ser selecionado pela emissora para participar do reality, segundo a publicação.
De acordo com o portal, que entrevistou ex-participantes do programa, uma das regras dos contratos da emissora com os brothers afirmaria que eles não poderiam possuir qualquer contrato de patrocínio durante a veiculação da atração.
A omissão de Fábio em informar sobre o patrocínio teria irritado a direção do BBB 19, que optou por desclassificá-lo.
Procurada, a Globo não se manifestou sobre o motivo da saída de Fábio. Em nota, a emissora informou apenas que "tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa".

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