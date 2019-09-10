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LUTO

Pai de Juliana Paiva morre vítima de enfarte, aos 64 anos

Atriz estará na próxima novela das sete da Globo, Salve-se Quem Puder
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 11:36

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 11:36

A atriz Juliana Paiva e o pai Gilmar dos Santos Crédito: Instagram/@juulianapaiva
O pai de Juliana Paiva sofreu um enfarte nesta segunda-feira, 9, e não sobreviveu. A atriz estará na próxima novela das sete da TV Globo, Salve-se Quem Puder. Gilmar dos Santos tinha 64 anos e passou mal ainda em casa, na Barra da Tijuca, bairro da zona Oeste do Rio de Janeiro, de acordo com informações do colunista Leo Dias.
> Morre John Wesley, ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 72 anos
Gilmar dos Santos era casado com Maria Cristina Paiva, de 61 anos, e Juliana é a única filha do casal. No Dia dos Pais, Juliana fez uma declaração de amor a Gilmar. "Obrigada por tanto amor, meu melhor amigo", escreveu na legenda da foto na qual aparece com o pai. A atriz tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram.

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