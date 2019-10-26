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Painitta

Pai de Anitta verá novo filho em breve e desconversa sobre Leo Dias

'Ainda não deu tempo de curtir, ainda não encontrei ninguém. Só vamos saber na hora como vai ser.'

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 18:33
Felipe Terra e Mauro Machado, o novo irmão de Anitta e o Painitto Crédito: Reprodução
(FOLHAPRESS) - Após descobrir um filho de 31 anos, Mauro Machado, pai de Anitta, diz que está contente com o repentino aumento da família. Além do filho Felipe Terra, ele ganhou também uma neta, a pequena Letícia, de 8 anos. Machado, conhecido como Painitto, disse estar feliz em ser avô.
"Isso aí a gente não escolhe, não depende da gente ser avô. Tô feliz, claro", disse Machado à imprensa durante o Teleton, nesta sexta-feira (25). Segundo o Painitto, ele e Terra ainda não se conheceram pessoalmente. Pai e filho estão aguardando Anitta voltar de viagem para fazer uma reunião familiar.
"Ainda não deu tempo de curtir, ainda não encontrei ninguém. Não fizemos uma reunião em família. Queremos nos encontrar todos juntos, fazer uma reunião, conversar", disse Mauro. "Só vamos saber na hora como vai ser."
Sobre a relação conturbada com Leo Dias, Painitto preferiu não se pronunciar. Os dois tiveram um desentendimento público depois que o jornalista afirmou que o pai de Anitta "pulou a cerca" durante casamento com Miriam Macedo, mãe da cantora. 
Após a discussão, o apresentador do programa Fofocalizando (SBT) chegou a declarar que ficou decepcionado com a artista, de quem é amigo desde 2012. "O mínimo que eu merecia era uma desculpa pública. A gente não pode esperar do outro, né? Não posso esperar reciprocidade", disse no programa Tricotando (RedeTV).
Além disso, Leo Dias afirmou que Anitta tem "sérios problemas psiquiátricos". De acordo com ele, o Painitto é um "produto" da filha: "Ela controla a família toda! Ninguém dá entrevista sem a autorização dela, ninguém é louco de falar publicamente sem falar com ela antes. É controladora de tudo, e é responsável, sim, pelo que o pai fala, até porque tudo gera consequências na carreira dela", afirma.

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