Pai de Anitta dá tapas no bumbum de Jojo Todynho no festão da mansão

Que tiro foi esse, pai da Anitta? Mauro Machado, o Painitto, como é chamado nas redes sociais, começou a dançar muito com Jojo Todynho durante o arraiá que a Poderosa organizou em sua mansão, no Rio. Empolgado, ele começou a dar tapinhas no bumbum da funkeira e rebolou ao som de um batidão que tocava na festa.
Enquanto dançavam, segundo informações do jornal Extra, a atriz Suzana Pires gritava e fazia um coração com as mãos, apontando para Painitto e Jojo.
Depois de dançarem juntos, os dois se afastaram e Jojo sensualizou para Mauro, que é divorciado desde que Anitta tinha dois anos de idade.