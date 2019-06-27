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Que tiro foi esse?

Pai de Anitta dá tapas no bumbum de Jojo Todynho no festão da mansão

O arraiá de Anitta foi até altas horas em sua mansão, no Rio

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 12:28

Publicado em 

27 jun 2019 às 12:28
Crédito: Montagem Gazeta Online
Que tiro foi esse, pai da Anitta? Mauro Machado, o Painitto, como é chamado nas redes sociais, começou a dançar muito com Jojo Todynho durante o arraiá que a Poderosa organizou em sua mansão, no Rio. Empolgado, ele começou a dar tapinhas no bumbum da funkeira e rebolou ao som de um batidão que tocava na festa. 
> Arraiá da Anitta: veja fotos da festa junina na mansão
Enquanto dançavam, segundo informações do jornal Extra, a atriz Suzana Pires gritava e fazia um coração com as mãos, apontando para Painitto e Jojo. 
> Painitto, o pai de Anitta, elogia Pedro Scooby: "Genro maneiro"
Depois de dançarem juntos, os dois se afastaram e Jojo sensualizou para Mauro, que é divorciado desde que Anitta tinha dois anos de idade. 
Crédito: Reprodução/Instagram
Crédito: Reprodução/Instagram
Crédito: Reprodução/Instagram

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