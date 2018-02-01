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Pabllo Vittar faz show surpresa no Metrô de São Paulo

Cantora apresentou três músicas na estação Fradique Coutinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 22:26

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 22:26

Pabllo Vittar faz show surpresa em estação de metrô de São Paulo Crédito: Lu Prezia/Divulgação
Pabllo Vittar fez um show surpresa na tarde desta quarta-feira, 31, no Metrô de São Paulo. A apresentação foi realizada na estação Fradique Coutinho. Ao todo, foram três músicas. Os hits K.O. e Corpo Sensual animaram o público que passava pelo local. A balada Indestrutível, um dos singles do álbum Vai Passar Mal, lançado em 2017, encerrou a performance. Pabllo Vittar chegou ao local disfarçada de headbanger.
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No último domingo, 28, Pabllo e o cantor Lucas Lucco lançaram o clipe da música Paraíso. Com roupa de banho, os dois aparecem no vídeo trocando carícias no mar. A dupla foi alvo de comentários homofóbicos na internet. "Neste ano de 2018, quero ser uma espécie de cola, sem rótulo, sem gênero", afirmou Lucas em entrevista ao Fantástico.

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