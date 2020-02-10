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Solteiros e desempedidos

Oscar 2020: ex-namorados, Renée Zellweger e Bradley Cooper se encontram

Solteiros e desempedidos, as estrelas do Oscar posaram sorrindo e logo levantaram rumores nos bastidores da cerimônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 09:39

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 09:39

Oscar 2020: a atriz Renée Zellweger e o ator Bradley Cooper Crédito: Reprodução/Twitter @odunsco2014
Depois do casal Brad Pitt e Jennifer Aniston, que inclusive segue um mistério, o Oscar 2020 marcou o reencontro de Renée Zellweger, a Judy Garland de "Judy", e Bradley Cooper. Para quem não sabe, os dois já namoraram e acabaram se topando pelos salões do Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (9). 
Vencedora do Oscar de Melhor Atriz pelo filme que fala da mãe de Liza Minnelli, Renée foi fotografada sorridente com o galã de "Nasce Uma Estrela", com quem se relacionou de 2009 a 2011. 

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Bradley está solteiro desde julho de 2019, quando acabou o amor entre ele e a top russa Irina Shayk, com quem tem Lea, de 2 anos. Renée está solteira desde o ano passado, após se divorciar de Doyle Brambahal II. 

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