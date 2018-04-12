Beleza

Nova Miss Espírito Santo é de Marechal Floriano

Representante da beleza capixaba vai concorrer a Miss Brasil no dia 26 de maio

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Sabrina Stock, de 20 anos: nova Miss Espírito Santo é de Marechal Floriano Crédito: Heitor Mariani
Na noite desta quarta-feira (11), a nova Miss Espírito Santo foi escolhida. Em cerimônia que aconteceu em um hotel da Praia do Canto, em Vitória, a universitária Sabrina Stock, de 20 anos, foi coroada nova representante da beleza capixaba. Quem passou a faixa e a coroa foi Stephany Pim, cujo título lhe rendeu frutos internacionais em trabalhos modelando.
A coordenadora do Miss Espírito Santo BE Emotion, Nabila Furtado, destaca que a noite foi emocionante e escolher Sabrina, que representa Marechal Floriano no Estado, não foi uma tarefa fácil para a banca de jurados. "Desde o início, ela (Sabrina) era cotada porque fala três idiomas, estuda Engenharia Civil, tem trabalhos como modelo. Mas escolher não foi fácil", exclama.
Para ela, a cerimônia foi marcante porque colocou a mulher e sua representação de beleza em um outro patamar de avaliação. "As meninas já entraram no salão para desfilar ao som de 'Pesadão', de Iza. Todas elas estavam muito confiantes e o nível estava alto. Elas foram muito preparadas e determinadas", avalia.
SABRINA JÁ VAI PARA SÃO PAULO NESTA SEMANA
Ainda nesta quinta-feira (12), Sabrina vai se reunir com Nabila para que as duas definam parte da agenda da nova Miss Espírito Santo BE Emotion 2018. Acontece que, ainda nesta sexta-feira (13), a representante de Marechal Floriano seguirá para São Paulo, onde participará de uma entrevista do Miss Brasil BE Emotion.
"Ela vai cumprir agenda em um shopping, para ser apresentada à sociedade, e já parte para São Paulo para abrir os trabalhos oficiais com o título que agora ela carrega", detalha Nabila. Neste ano, o Miss Brasil BE Emotion acontece no próximo dia 26 de maio.

