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Segunda polêmica

No Grammy, Joy Villa polemiza com vestido de apoio a muro de Trump

Em 2017, a cantora Joy Villa chamou atenção ao usar um vestido que carregava o slogan da campanha de Trump

Publicado em 

11 fev 2019 às 11:35

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 11:35

Crédito: Reprodução/Instagram @magnanews.ro
O tapete vermelho do Grammy Awards costuma ser tão interessante quanto a premiação, a maior da indústria fonográfica, entregue na noite deste domingo (10). Estrelas capricham nos looks para desfilar para fotógrafos do mundo todo.
Mais uma vez a cantora Joy Villa causou polêmica ao aparecer com um vestido com a frase "Build the wall" (construa o muro), em apoio ao presidente Donald Trump, que quer construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. 
Em 2017, a cantora Joy Villa chamou atenção ao usar um vestido que carregava o slogan da campanha de Trump, "Make America great again" (faça a América grande novamente).

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