No Grammy, Joy Villa polemiza com vestido de apoio a muro de Trump

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O tapete vermelho do Grammy Awards costuma ser tão interessante quanto a premiação, a maior da indústria fonográfica, entregue na noite deste domingo (10). Estrelas capricham nos looks para desfilar para fotógrafos do mundo todo.

Mais uma vez a cantora Joy Villa causou polêmica ao aparecer com um vestido com a frase "Build the wall" (construa o muro), em apoio ao presidente Donald Trump, que quer construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México.