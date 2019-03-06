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Insultos

Nicole Bahls bate-boca com marido na saída do carnaval, diz colunista

Tem gente dizendo que Nicole vai só esperar o carnaval passar para pedir o divórcio

Publicado em 06 de Março de 2019 às 13:00

Publicado em 

06 mar 2019 às 13:00
Crédito: Reprodução/Instagram @nicolebahls
Nicole Bahls e Marcelo Bimbi se chamaram de tudo menos de amor na saída dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, segundo informações do colunista Leo Dias. 
Os dois brigaram feio na van do Camarote da Quem, por volta das 4h30 da segunda (4). 
De acordo com Leo Dias, Marcelo dizia que Nicole era "a dona da verdade" e a insultava. Um grupo de meninas chegou a perguntar se ela queria ajuda e ela disse que não. 
O casal foi embora da Sapucaí junto, mas tem quem esteja jurando que Nicole vai só esperara o carnaval passar para pedir o divórcio. 

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