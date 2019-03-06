Nicole Bahls bate-boca com marido na saída do carnaval, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @nicolebahls

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi se chamaram de tudo menos de amor na saída dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, segundo informações do colunista Leo Dias.

Os dois brigaram feio na van do Camarote da Quem, por volta das 4h30 da segunda (4).

De acordo com Leo Dias, Marcelo dizia que Nicole era "a dona da verdade" e a insultava. Um grupo de meninas chegou a perguntar se ela queria ajuda e ela disse que não.