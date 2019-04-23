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Reviravolta

Nicolas Cage pode ter de pagar pensão para ex que ficou 4 dias casado

Enquanto o ator alega que não teria nenhuma ligação com a mulher, a maquiadora diz que o casamento foi legal e que perdeu oportunidades de trabalho por conta de toda a repercussão negativa que o caso tomou

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 12:47

Publicado em 

23 abr 2019 às 12:47
Nicolas Cage e Erika Koike Crédito: Reprdoução/Instagram @theforeblog
Nicolas Cage, 55, se vê em uma polêmica. Isso porque a maquiadora Erika Koike, 35, que ficou casada com o ator por apenas quatro dias, pede na Justiça que o artista pague a ela uma pensão. As informações são do TMZ. No dia 23 de março, Cage e Koike se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos. Porém, quatro dias depois, ele entrou com um pedido de anulação ao alegar que ambos estavam 'intoxicados' e incapacitados de entender o que acontecia.
Enquanto o ator alega que não teria nenhuma ligação com a mulher, a maquiadora diz que o casamento foi legal e que perdeu oportunidades de trabalho por conta de toda a repercussão negativa que o caso tomou. Ela também quer que Cage pague as custas do processo. O melhor, para ela, é que ambos tenham o casamento validade e se divorciem.
Ainda segundo o TMZ, Erika teria provas de que Cage a procurou cerca de dez dias depois de toda essa confusão pedindo para que eles, que estavam juntos desde abril de 2018, voltassem a namorar, fato que comprovaria a legalidade da união. 
O ator dos filmes "A Lenda do Tesouro Perdido" (2004), "Motoqueiro Fantasma" (2007) e "Fúria" (2014) já foi casado em outras três oportunidades e tem dois filhos.

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