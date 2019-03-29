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Fez o pedido

Nicolas Cage pede anulação de união após quatro dias casado

Se o pedido do ator não for atendido, Nicolas terá que pedir o divórcio à Justiça

Publicado em 

29 mar 2019 às 12:01

Publicado em 29 de Março de 2019 às 12:01

Nicolas Cage e Erika Koike Crédito: Reprdoução/Instagram @theforeblog
O ator Nicolas Cage, 55, entrou com uma licença de casamento para oficializar sua união com Erika Koike durante o sábado (23), mas nesta quarta-feira (27), já entrou com o pedido de anulação da união.
O site americano TMZ, que noticiou o pedido, conversou com fontes da Corte que disseram que Nicolas teria pedido pela anulação após uma união feita de forma impulsiva.
Se o pedido for acatado, será como se o artista nunca tivesse se casado com Erika. Mas caso não seja concedida a anulação, Cage pedirá o divórcio, segundo o site.
O ator de "A Lenda do Tesouro Perdido" e Erika têm sido vistos juntos desde abril de 2018 em diversas ocasiões diferentes. Ela seria a quarta esposa de Cage, que já foi casado com Patricia Arquette, Lisa Marie Presley e, a mais recente, Alice Kim.

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