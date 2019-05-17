Nicette Bruno se emociona ao falar do marido: "Está sempre comigo"

Nicette Bruno está, semanalmente, batendo ponto em Vitória, no Espírito Santo, para gravar cenas de "Helena", filme de Sérgio Medeiros sobre a obra homônima de Machado de Assis. Nesta sexta (17) ela relembrou da vida que construiu ao lado de Paulo Goulart, seu marido, que morreu em 2014.
Com o também ator, Nicette deu à luz a Paulo Goulart Filho, Beth Goulart e Bárbara Bruno.
Durante transmissão ao vivo no Facebook do Gazeta Online, a global revelou que nunca deixou de usar a aliança de casamento: "Não tiro a aliança da mão pois sempre estou ligada a ele".
No bate-papo no Estúdio da Redação, Nicette detalhou também sua participação no filme que é gravado no Centro de Vitória, da rotina na Globo e ainda da sua intimidade com os filhos, netos e bisnetos. Assista: