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Gravando em Vitória

Nicette Bruno se emociona ao falar do marido: "Está sempre comigo"

Em Vitória, atriz lembrou dos 60 anos que viveu ao lado do também ator Paulo Goulart, que morreu em 2014
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

17 mai 2019 às 14:55

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 14:55

Crédito: Edu Rodrigues
Nicette Bruno está, semanalmente, batendo ponto em Vitória, no Espírito Santo, para gravar cenas de "Helena", filme de Sérgio Medeiros sobre a obra homônima de Machado de Assis. Nesta sexta (17) ela relembrou da vida que construiu ao lado de Paulo Goulart, seu marido, que morreu em 2014. 
A atriz Nicette Bruno no Estúdio da Redação Multimídia da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: A GAZETA
Com o também ator, Nicette deu à luz a Paulo Goulart Filho, Beth Goulart e Bárbara Bruno
Durante transmissão ao vivo no Facebook do Gazeta Online, a global revelou que nunca deixou de usar a aliança de casamento: "Não tiro a aliança da mão pois sempre estou ligada a ele". 
> Nicette Bruno grava filme em Vitória
No bate-papo no Estúdio da Redação, Nicette detalhou também sua participação no filme que é gravado no Centro de Vitória, da rotina na Globo e ainda da sua intimidade com os filhos, netos e bisnetos. Assista: 

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