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Nego Ney agradece jogador do Flamengo após festão: "Especial"

Menino reuniu famosos para brindar seus 8 anos na última semana
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 mai 2019 às 16:23

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 16:23

Kleber Augusto, o Klebinho do Flamengo, ao lado de Nego Ney: noite de festão no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @oficialnegoney
Nego Ney arrebentou a web com fotos e vídeos de seu festão de 8 anos em um cerimonial infantil do Rio de Janeiro. Dias depois do evento, o jovem foi às redes sociais agradecer ao jogador do Flamengo Kleber Augusto, o Klebinho, pela presença dele na festa. 
> Nego Ney dá festão com famosos para comemorar 8 anos
"Obrigado por estar nesse momento tão especial pra mim, tio, na minha festinha de 8 anos", escreveu ele, ao postar um clique com o craque. 
Não é de hoje que Nego é apaixonado pelo futebol e fez fama até por vídeos de uma dança que ele mesmo criou em que foi comparado muito a Neymar
Nos comentários, Klebinho rebateu o agradecimento: "Tamo junto, molequinho (sic.). Deus abençoe sempre". 

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