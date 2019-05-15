Nego Ney agradece jogador do Flamengo após festão: "Especial"

Nego Ney arrebentou a web com fotos e vídeos de seu festão de 8 anos em um cerimonial infantil do Rio de Janeiro. Dias depois do evento, o jovem foi às redes sociais agradecer ao jogador do Flamengo Kleber Augusto, o Klebinho, pela presença dele na festa.
"Obrigado por estar nesse momento tão especial pra mim, tio, na minha festinha de 8 anos", escreveu ele, ao postar um clique com o craque.
Não é de hoje que Nego é apaixonado pelo futebol e fez fama até por vídeos de uma dança que ele mesmo criou em que foi comparado muito a Neymar.
Nos comentários, Klebinho rebateu o agradecimento: "Tamo junto, molequinho (sic.). Deus abençoe sempre".