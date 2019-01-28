Nego do Borel vira chacota após "reciclar" foto orando por Brumadinho

Nego do Borel quis homenagear as vítimas de Brumadinho após o rompimento da barragem da Vale na região. O cantor postou uma foto em que aparece como se estivesse rezando pelas vítimas em um campo verde com a legenda: "Meu Deus, que começo de ano é esse, Pai? Meus sentimentos a todas as famílias Brumadinho".

Acontece que os fãs mais observadores perceberam que o registro era idêntico a uma outra foto postada há um tempo atrás pelo cantor. Isso significa que o registro, em que o cantor parece estar em oração, teria sido feita em outro momento e em outro contexto.