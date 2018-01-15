Natalia Casassola posa nua e relembra do BBB 8

Nem parece que já fazem 10 anos que Natalia Casassola participou do "Big Brother Brasil", reality que ficou em terceiro lugar. O tempo passa muito rápido. Ainda bem que aproveitei e aproveito até hoje muito, diz a sister, em entrevista ao jornal Extra.
Natalia aproveitou tanto que retornou ao programa cinco anos depois, na décima terceira edição. Hoje, ela garante que não participaria mais do reality. Não faria, foi parte da minha história. Já aproveitei tudo o que podia e tenho uma linda lembrança. Foi um tempo de sonhos realizados, conquistados... Frutos que até hoje me favorecem, avalia a loira ao Extra, que acaba de fazer um ensaio nu para comemorar a década.
Natalia saiu da casa direto para as páginas da Playboy, na época. De acordo com o Extra, ela tinha apenas 22 anos e foi um dos estouros de venda da edição. A grana conquistada nestes dez anos transformou Casassola numa mulher de negócios. A Natalia mudou. Hoje sou uma mulher, com contas e preocupações como qualquer outra pessoa com responsabilidade. Já não vivo mais de imagem como ex-BBB. Hoje trabalho na área de construção civil fazendo casas populares para aluguéis, conta.
O rótulo de ex-BBB, no entanto, nunca a chateou. Nunca mesmo. Sempre que me reconhecem como ex-BBB é num sentido bom, alegre. Nunca foi para me destratar ou minimizar, garante.
Hoje, o contato com ex brothers e sisters é bem pequeno. Acho que poderia ser mais próxima de algumas pessoas que quero bem, mas como moramos em cidades diferentes fica aquele sentimento bom que o tempo nunca irá apagar, observa ela, que ainda fala com alguns colegas: Não tenho contatos diários, mas nós trocamos vagamente mensagens pelas redes sociais. Eu, Fani, Maroca, Rafinha..., detalhou a sister ao Extra. Veja galeria de fotos: