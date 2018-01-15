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Uma década depois

Natalia Casassola posa nua e relembra do BBB 8

'Aproveito até hoje', conta Natalia, que continua solteiríssima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 18:15

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 18:15

Natalia Casassola Crédito: Alex Ribeiro/Divulgação
Nem parece que já fazem 10 anos que Natalia Casassola participou do "Big Brother Brasil", reality que ficou em terceiro lugar.  O tempo passa muito rápido. Ainda bem que aproveitei e aproveito até hoje muito, diz a sister, em entrevista ao jornal Extra.
Natalia aproveitou tanto que retornou ao programa cinco anos depois, na décima terceira edição. Hoje, ela garante que não participaria mais do reality. Não faria, foi parte da minha história. Já aproveitei tudo o que podia e tenho uma linda lembrança. Foi um tempo de sonhos realizados, conquistados... Frutos que até hoje me favorecem, avalia a loira ao Extra, que acaba de fazer um ensaio nu para comemorar a década.
Natalia saiu da casa direto para as páginas da Playboy, na época. De acordo com o Extra, ela tinha apenas 22 anos e foi um dos estouros de venda da edição. A grana conquistada nestes dez anos transformou Casassola numa mulher de negócios. A Natalia mudou. Hoje sou uma mulher, com contas e preocupações como qualquer outra pessoa com responsabilidade. Já não vivo mais de imagem como ex-BBB. Hoje trabalho na área de construção civil fazendo casas populares para aluguéis, conta.
O rótulo de ex-BBB, no entanto, nunca a chateou. Nunca mesmo. Sempre que me reconhecem como ex-BBB é num sentido bom, alegre. Nunca foi para me destratar ou minimizar, garante.
Hoje, o contato com ex brothers e sisters é bem pequeno. Acho que poderia ser mais próxima de algumas pessoas que quero bem, mas como moramos em cidades diferentes fica aquele sentimento bom que o tempo nunca irá apagar, observa ela, que ainda fala com alguns colegas: Não tenho contatos diários, mas nós trocamos vagamente mensagens pelas redes sociais. Eu, Fani, Maroca, Rafinha..., detalhou a sister ao Extra. Veja galeria de fotos: 

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