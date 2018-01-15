Natalia Casassola posa nua e relembra do BBB 8

Natalia Casassola Crédito: Alex Ribeiro/Divulgação

Nem parece que já fazem 10 anos que Natalia Casassola participou do "Big Brother Brasil", reality que ficou em terceiro lugar. O tempo passa muito rápido. Ainda bem que aproveitei e aproveito até hoje muito, diz a sister, em entrevista ao jornal Extra.

Natalia aproveitou tanto que retornou ao programa cinco anos depois, na décima terceira edição. Hoje, ela garante que não participaria mais do reality. Não faria, foi parte da minha história. Já aproveitei tudo o que podia e tenho uma linda lembrança. Foi um tempo de sonhos realizados, conquistados... Frutos que até hoje me favorecem, avalia a loira ao Extra, que acaba de fazer um ensaio nu para comemorar a década.

Natalia saiu da casa direto para as páginas da Playboy, na época. De acordo com o Extra, ela tinha apenas 22 anos e foi um dos estouros de venda da edição. A grana conquistada nestes dez anos transformou Casassola numa mulher de negócios. A Natalia mudou. Hoje sou uma mulher, com contas e preocupações como qualquer outra pessoa com responsabilidade. Já não vivo mais de imagem como ex-BBB. Hoje trabalho na área de construção civil fazendo casas populares para aluguéis, conta.

O rótulo de ex-BBB, no entanto, nunca a chateou. Nunca mesmo. Sempre que me reconhecem como ex-BBB é num sentido bom, alegre. Nunca foi para me destratar ou minimizar, garante.