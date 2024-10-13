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Música

Nasce Nala, filha da cantora Iza e com o jogador Yuri Lima

A artista usou o trecho da música "Anunciação", de Alceu Valença, para anunciar em suas redes sociais o nascimento da bebê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2024 às 11:51

Publicado em 13 de Outubro de 2024 às 11:51

Música
Iza estava grávida e entrou em trabalho de parto neste domingo (13) Crédito: Divulgação/Tim
Nala chegou. A filha da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima nasceu na manhã deste domingo (13), no Rio de Janeiro
A artista usou o trecho da música "Anunciação", de Alceu Valença, para anunciar em suas redes sociais o nascimento da bebê.
"Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais", escreveu, acrescentando emojis de coração. Nala nasceu na Clínica Perinatal às 7h52, de cesariana. Em maio, um mês após anunciar que estava grávida, Iza e Yuri compartilharam o vídeo do chá-revelação, que apontava que a cantora esperava uma menina. Seu nome é homenagem à personagem de 'O Rei Leão'.

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