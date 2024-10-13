Nasce Nala, filha da cantora Iza e com o jogador Yuri Lima

"Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais", escreveu, acrescentando emojis de coração. Nala nasceu na Clínica Perinatal às 7h52, de cesariana. Em maio, um mês após anunciar que estava grávida, Iza e Yuri compartilharam o vídeo do chá-revelação, que apontava que a cantora esperava uma menina. Seu nome é homenagem à personagem de 'O Rei Leão'.