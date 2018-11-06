'Não gosto do meu bumbum', diz Miss Bumbum 2018 após ter faixa roubada

Ellen Santana, de 32 anos, é a Miss Bumbum 2018 Crédito: Patrick Brito/Reprodução/Instagram @ellensantanaoriginal

Conseguir a faixa de Miss Bumbum 2018 não foi fácil para Ellen Santana. A moça, natural de Rondônia, com 32 anos e 105 centímetros de bumbum, passou pelo crivo dos jurados, levou a coroa e teve que enfrentar um ataque que sofreu da rival Aline Uva, do Rio Grande do Sul, que chegou a roubar a faixa da vencedora em cima do palco do evento, na noite desta segunda-feira (5), em São Paulo. Mas, depois da tempestade, a bonança veio: a dançarina deu a volta por cima, literalmente, e usou uma capa que compunha seu look como faixa para se despedir do palco sem criar mais tumulto.

"Acho que ela não aceitou perder. Ela já entrou tendo certeza que ia ganhar, mas não pode ser assim. E, sinceramente, ela não tinha chances", alfineta Ellen, que garante que Aline fingiu que ia abraçá-la quando puxou a faixa. "Ela foi bem traiçoeira. Veio como se fosse me dar os parabéns e puxou a faixa com força. Puxei de volta, ela puxou mais ainda e eu decidi deixar para lá. Balancei a capa que estava usando em comemoração à minha vitória. A vitoriosa fui eu. Isso que importa", comemora.

Em sua apresentação que a fez ganhar o Miss Bumbum, Ellen afirma que tentou apostar mais na sensualidade, mas sem entrar no palco já semi-nua. "Eu entrei toda coberta, o que já foi diferente do que fizeram as outras candidatas. Depois, com uma música, fui tirando a roupa aos poucos e sempre apostando na minha sensualidade", pondera.

Agora, Ellen pretende continuar com a carreira de dançarina e modelo que já tinha antes do concurso, mas também quer fazer um retoque no corpo. Adepta às cirurgias plásticas, já fez lipo e implantou próteses nos seios, mas pretende diminuir as mamas em breve.

Não gosto muito do meu bumbum, sempre o achei muito grande. Mas não pretendo fazer nada com ele. E é totalmente natural Ellen Cardoso, Miss Bumbum 2018

Além disso, a vencedora também quer fazer nome, viajar e ter uma vida internacional. "Quero ser reconhecida internacionalmente. Eu sei que os convites vão aparecer e vou abraçar todas as oportunidades da melhor forma possível", conclui. Ela, que já recebeu convite até para posar nua, não descarta a ideia, mas espera uma proposta mais promissora. "Quem sabe? Tenho vontade sim, mas depende da proposta", brinca.

PREPARAÇÃO FOI PESADA

Ellen, antes de três meses da chegada do concurso, já passou a se dedicar com muito mais frequência à atividade física e dietas. "Eu meio que decidi de última hora, então não estava preparada. Como eu soube que seria a última edição que seria realizada, decidi entrar", detalha.

A vencedora, então, montou um planejamento de exercícios, comprou uma esteira para treinar em casa e ia à academia todos os dias, de segunda a sexta. "Aos sábados e domingos eu treinava na esteira, em casa", diz.