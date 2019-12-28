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Nanda Costa congela óvulos e diz que se casou para registrar filhos

Nanda Costa tem planos de engravidar e afirma que ela e Lan Lahn decidiram se casar no civil para facilitar o processo de registro dos futuros filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 19:28

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 19:28

Nanda Costa e Lan Lanh são casadas no civil desde junho de 2019 Crédito: Reprodução |Instagram
A atriz Nanda Costa, 33, já tinha planos de ser mãe, mas ao receber a proposta de trabalhar na atual novela das nove, ela repensou a ideia. Costa se casou com a percussionista Lan Lahn, 51, em junho deste ano. 
Para garantir, no entanto, que a família cresça em breve, a atriz decidiu congelar os seus óvulos. "A ideia era engravidar agora, mas quando recebi o convite para fazer o teste de 'Amor de Mãe', achei irrecusável", afirmou Costa em entrevista à revista Marie Claire.
"Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto... Então, resolvi congelar. Meus óvulos estão protegidos porque não sei o que pode acontecer após essa novela", avalia a atriz.

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Costa diz que sua carreira é difícil de ser planejada, já que podem surgir novos convites irrecusáveis. Ela falou ainda, que ela e Lan Lahn decidiram se casar no civil justamente por seus planos de engravidar. "Para registrar os filhos é bem mais fácil, então, fizemos esse documento no civil, celebramos e legitimamos nosso amor", explica.
Em "Amor de Mãe", Nanda Costa interpreta Érica, filha caçula de Lurdes, interpretada por Regina Casé, 65. Na época da estreia da novela, a atriz falou com o F5 sobre seu sonho de ser mãe. "Quero ser mãe, sim, mas um amor de cada vez. Agora estou vivendo esse amor de mãe enquanto filha, mas pretendo, sim, aumentar a família e ser mãe em breve, e viver esse amor do outro lado."

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