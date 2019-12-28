Nanda Costa congela óvulos e diz que se casou para registrar filhos

Nanda Costa e Lan Lanh são casadas no civil desde junho de 2019 Crédito: Reprodução |Instagram

A atriz Nanda Costa, 33, já tinha planos de ser mãe, mas ao receber a proposta de trabalhar na atual novela das nove, ela repensou a ideia. Costa se casou com a percussionista Lan Lahn, 51, em junho deste ano.

Para garantir, no entanto, que a família cresça em breve, a atriz decidiu congelar os seus óvulos. "A ideia era engravidar agora, mas quando recebi o convite para fazer o teste de 'Amor de Mãe', achei irrecusável", afirmou Costa em entrevista à revista Marie Claire.

"Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto... Então, resolvi congelar. Meus óvulos estão protegidos porque não sei o que pode acontecer após essa novela", avalia a atriz.

Costa diz que sua carreira é difícil de ser planejada, já que podem surgir novos convites irrecusáveis. Ela falou ainda, que ela e Lan Lahn decidiram se casar no civil justamente por seus planos de engravidar. "Para registrar os filhos é bem mais fácil, então, fizemos esse documento no civil, celebramos e legitimamos nosso amor", explica.