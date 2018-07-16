Nancy, primeira mulher de Frank Sinatra, morre aos 101 anos

, primeira mulher dee mãe dos seus três filhos, morreu nesta sexta-feira, 13. Ela tinha 101 anos. A notícia foi dada por uma de suas filhas, que tem o mesmo nome da mãe. O local da morte não foi informado. "Ela foi abençoada e a luz da minha vida", escreveu Nancy, dizendo que a mãe morreu pacificamente. Além dela, também eram filhos do casal Frank Jr., que morreu em 2016, e Tina.