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Nancy, primeira mulher de Frank Sinatra, morre aos 101 anos

Ao saber que o marido estava envolvido com Ava Gardner, Nancy entrou com pedido de divórcio no final de 1951

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 12:11
Nancy, primeira mulher de Frank Sinatra, morre aos 101 anos Crédito: Reprodução/Instagram @marksimonenyc
Nancy Sinatra, primeira mulher de Frank Sinatra e mãe dos seus três filhos, morreu nesta sexta-feira, 13. Ela tinha 101 anos. A notícia foi dada por uma de suas filhas, que tem o mesmo nome da mãe. O local da morte não foi informado. "Ela foi abençoada e a luz da minha vida", escreveu Nancy, dizendo que a mãe morreu pacificamente. Além dela, também eram filhos do casal Frank Jr., que morreu em 2016, e Tina.
Nancy Barbato nasceu em 25 de março de 1917 em Jersey City e conheceu Frank Sinatra em 1934. Começaram a namorar ainda adolescentes e se casaram em 4 de fevereiro de 1939, quando a carreira do cantor começava a decolar. No início, moraram em um modesto apartamento em Nova York, onde Nancy passou a trabalhar como secretária.
O sucesso do cantor cresceu rapidamente, assim como as notícias de suas conquistas amorosas. Ao saber que o marido estava envolvido com Ava Gardner, Nancy entrou com pedido de divórcio no final de 1951. Fonte: Associated Press.

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