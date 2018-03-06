Naldo reata com Moranguinho e posta vídeo em casa; assista

Naldo e Moranguinho gravaram uma live, com a filha, comemorando o retorno do cantor para casa Crédito: Instagram / Naldo Benny

Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, voltaram com tudo. O cantor voltou para casa após a separação em dezembro de 2017, quando a ex-dançarina denunciou o funkeiro por agressão. O casal ensaiava o retorno desde fevereiro deste ano.

A notícia da volta foi anunciada por Naldo em um live (ao vivo) no Youtube e no Facebook na noite desta segunda-feira, dia 5 de março. "Em casa, Glória a Deus", escreveu ele na descrição do vídeo em que aparece comemorando com a mulher e a filha do casal, Maria Vitória, de 3 anos.

O cantor e Moranguinho receberam alguns amigos e familiares em casa para um churrasco de comemoração na noite desta segunda-feira. O cantor ainda fez um showzinho na varanda ao lado da mulher e cantou para ela (assista ao vídeo abaixo). Naldo aproveitou a ocasião para anunciar que vai lançar esse mês um documentário e DVD ao vivo.

"Deus faz milagres, estamos juntos sim! Firme e forte", respondeu Naldo a um seguidor no Instagram.

O caso

Naldo foi preso em flagrante no dia 6 de dezembro por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que afirma ter apanhado do marido. Segundo ela, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. A ex-dançarina disse que as agressões do cantor já acontecem há sete anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes.