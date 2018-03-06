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Após agressão

Naldo reata com Moranguinho e posta vídeo em casa; assista

Cantor foi preso, em dezembro, por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que afirma ter apanhado do marido.

Publicado em 06 de Março de 2018 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 17:38
Naldo e Moranguinho gravaram uma live, com a filha, comemorando o retorno do cantor para casa Crédito: Instagram / Naldo Benny
Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, voltaram com tudo. O cantor voltou para casa após a separação em dezembro de 2017, quando a ex-dançarina denunciou o funkeiro por agressão. O casal ensaiava o retorno desde fevereiro deste ano.
A notícia da volta foi anunciada por Naldo em um live (ao vivo) no Youtube e no Facebook na noite desta segunda-feira, dia 5 de março. "Em casa, Glória a Deus", escreveu ele na descrição do vídeo em que aparece comemorando com a mulher e a filha do casal, Maria Vitória, de 3 anos.
O cantor e Moranguinho receberam alguns amigos e familiares em casa para um churrasco de comemoração na noite desta segunda-feira. O cantor ainda fez um showzinho na varanda ao lado da mulher e cantou para ela (assista ao vídeo abaixo). Naldo aproveitou a ocasião para anunciar que vai lançar esse mês um documentário e DVD ao vivo.
"Deus faz milagres, estamos juntos sim! Firme e forte", respondeu Naldo a um seguidor no Instagram.
O caso
Naldo foi preso em flagrante no dia 6 de dezembro por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que afirma ter apanhado do marido. Segundo ela, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. A ex-dançarina disse que as agressões do cantor já acontecem há sete anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes.
Após a denúncia, Ellen passou uma temporada com os pais e o filho mais velho em São Paulo, enquanto Naldo procurou tratamento psicológico e também ajuda espiritual.

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