Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, é vista em aeroporto

Uma foto divulgada em um Instagram de notícias supostamente mostra a modelo Najila Trindade, a que acusa Neymar de estupro, mexendo no celular sentada no Aeroporto de Ilhéus, na Bahia, ao lado de seu novo advogado, o quarto a entrar no caso, Cosme Araújo.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a cena aconteceu depois de que a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) expediu mandado de busca e apreensão do aparelho.
No telefone, acredita-se que Najila poderia ter armazenadas provas que ajudem na investigação do caso.
Anteriormente, a modelo já havia afirmado que possui um vídeo de sete minutos comprovando suas acusações e que, segundo ela, seria apresentado à polícia quando fosse prestar depoimento. De acordo com a colunista, um trecho da gravação chegou a vazar na web.