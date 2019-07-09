Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, deve resposta a delegado

Neymar, até o momento, pode responder também por, já que compartilhou fotos íntimas da modelo sem seu consentimento.

De acordo com informações da revista Caras, o delegado enviou algumas perguntas a Najila que dão conta do vazamento das conversas e imagens e aguarda um retorno para que possa encaminhá-las ao Ministério Público do Rio. Até lá, o processo fica ocioso.