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Andamento do processo

Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, deve resposta a delegado

Neymar pode responder por crime virtual, segundo informações da revista Caras

Publicado em 

09 jul 2019 às 11:56

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 11:56

Crédito: Reprodução/SBT
Najila Trindade, a modelo que acusa Neymar de estupro, está dando trabalho para os advogados e policiais envolvidos na investigação do seu caso. Segundo informações do Uol, o andamento do processo, agora, está dependendo de documentos que a loira precisa entregar para o delegado Pablo Sartori, que foram solicitados por ele. 
Neymar, até o momento, pode responder também por crime virtual, já que compartilhou fotos íntimas da modelo sem seu consentimento. 
> Após ter fotos vazadas, Paolla Oliveira fala sobre ódio nas redes
De acordo com informações da revista Caras, o delegado enviou algumas perguntas a Najila que dão conta do vazamento das conversas e imagens e aguarda um retorno para que possa encaminhá-las ao Ministério Público do Rio. Até lá, o processo fica ocioso. 

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