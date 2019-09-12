Muso do pocnejo, filho de Solimões surge nu e choca fãs: "Raspada"

, o, surpreendeu os seguidores ao surgir completamente nu em uma foto postada em seu perfil do. No clique, o rapaz exibe oem uma selfie ousada no banheiro.

"Raspada", brincou uma fã. Outro também entrou na brincadeira: "Cortou de qual lugar?". Por fim, um outro internauta escreveu: "Ficou show".

Aos 20 anos, Gabeu ficou famoso por ser assumidamente homossexual e ter criado o estilo de música que apelidou de pocnejo. O termo é uma espécie de sertanejo gay e faz referência à gíria "poc", que é usada no universo LGBT.