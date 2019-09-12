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Muso do pocnejo, filho de Solimões surge nu e choca fãs: "Raspada"

Gabeu ficou famoso ao se lançar como sertanejo gay e inaugurou o que chama de pocnejo; artista postou foto sensualizando na web e levou os fãs à loucura
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 set 2019 às 06:08

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 06:08

Crédito: Reprodução/Instagram @eugabeu
Gabeu, o filho do sertanejo Solimões, surpreendeu os seguidores ao surgir completamente nu em uma foto postada em seu perfil do Instagram. No clique, o rapaz exibe o bumbum em uma selfie ousada no banheiro. 
> Filho de Solimões, Gabeu lança "Amor Rural" e surge como sertanejo gay
O jovem cantor, que é muso e pioneiro do pocnejo - espécie de sertanejo gay -, ainda brincou na legenda da foto e escreveu: "Cortei o cabelo. Gostaram?". Os seguidores logo se preocuparam em comentar sobre o bonitão.
> Decorador é eleito Mister Model Espírito Santo 2019
"Raspada", brincou uma fã. Outro também entrou na brincadeira: "Cortou de qual lugar?". Por fim, um outro internauta escreveu: "Ficou show". 
Aos 20 anos, Gabeu ficou famoso por ser assumidamente homossexual e ter criado o estilo de música que apelidou de pocnejo. O termo é uma espécie de sertanejo gay e faz referência à gíria "poc", que é usada no universo LGBT. 

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