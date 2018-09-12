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Mr. Catra deixou músicas inéditas, garante a primeira esposa do cantor

Funkeiro morreu no último domingo (9), vítima de um câncer

Publicado em 

12 set 2018 às 12:01

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 12:01

Funkeiro morreu no último domingo (9), vítima de um câncer Crédito: Divulgação
A primeira mulher de Mr. Catra fez uma revelação nas redes sociais nesta terça-feira, 11. No perfil oficial dele no Instagram, Silvia Regina compartilhou uma foto do casal e fez uma homenagem ao cantor.
“Eu, Silvia, venho por meio desta fotografia agradecer a todos os fãs que até o dia de hoje proporcionaram um dos desejos mais grandiosos do meu marido que era cantar. Era a coisa que ele mais amava fazer, e através de vocês ele pôde realizar esse desejo maravilhoso e fez com gosto. Hoje eu entreguei ele nos braços do Senhor e tenho certeza absoluta que ele foi cantando”, escreveu na legenda. Regina estava com Catra há 20 anos e tiveram cinco filhos.
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Os internautas reagiram: "Foi cedo demais, inacreditável, muito triste e 49 anos" e "O mito se foi...descanse em paz" foram alguns dos comentários na publicação.
Ainda no post, a esposa do cantor revelou que ele deixou algumas canções. “Ele deixou várias músicas inéditas para lançar, pois fez grandes parcerias e espero que vocês, meus fãs, amigos, parceiros, crianças e adolescentes continuem para que eu continue com esse trabalho maravilhoso que ele deixou. Então, eu peço, deixe sempre que a música entre em seus ouvidos e mentes, que ela seja usada como alegria para preencher cada coração”, concluiu.
Mr. Catra morreu no domingo, 9, vítima de câncer no estômago, deixando três esposas e 32 filhos. Enquanto enfrentava a doença, há mais de um ano, chegou a perder 35 quilos por causa da restrição alimentar. Em entrevista à Luciana Gimenez, em abril, o cantor culpou o excesso de álcool pela situação.

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