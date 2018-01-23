Morre Simon Shelton, ator que interpretou Tinky Winky em 'Teletubbies'

Morreu o ator Simon Shelton, conhecido como Simon Barnes, aos 52 anos, famoso por seu papel no seriado infantil produzido pela "BBC" de 1997 a 2001, "Teletubbies". Ele encarnou o Tinky Winky, personagem roxo que tinha como amigos Laa-laa, Dipsy e Po, que conquistaram também as crianças brasileiras.

A atriz Emily Atack, sobrinha de Shelton, publicou em seu perfil do Instagram, no último dia 19, que o tio teve uma morte súbita e deixará muitas saudades para todos que o conheciam. Segundo Henry Shelton, filho do ator, a morte ocorreu no último dia 17, informou a rede britânica "BBC".

"Meu maravilhoso tio Simon Barnes nos deixou muito repentinamente. O mais gentil e talentoso homem que você poderia desejar conhecer. Será amado para sempre por todos que o conheciam", escreveu Atack na rede social.

Henry confessou ao jornal britânico "Daily Mail" que sentia vergonha da profissão do pai quando era pequeno, mas que atualmente reconhece o trabalho desempenhado por Shelton e ressaltou sentir muito orgulho de quem ele era.

"(...) ele foi o melhor e mais gentil homem que conheci e eu o amo mais do que qualquer coisa. Eu costumava me sentir constrangido quando era criança de que ele era um dançarino e ator, mas agora eu não poderia estar mais orgulhoso", frisou.

Shelton, que morava em Ampthill, em Bedfordshire, no Reino Unido, deixou três filhos. Ainda não se sabe a causa da sua morte.

"Eu não sabia que o programa seria tão grande quanto foi, mas eu de fato soube, assim que comecei a trabalhar nele, que tinha algo especial", afirmou Shelton numa entrevista à "BBC" em 2008.

O personagem roxo tornou-se alvo de críticas de conservadores por supostamente denegrir a moralidade de um programa voltado ao público infantil. De acordo com uma publicação de 1999 do "National Liberty Journal", o pastor Jerry Falwell ressaltou que a cor de Tinky Winky representaria o orgulho gay, assim como a sua antena triangular.

No entanto, para Shelton, essas questões não se aplicam ao programa porque o personagem teria apenas 3 anos e, portanto, sua sexualidade não recebia qualquer enfoque no "Teletubbies".

"As pessoas sempre me perguntam se Tinky Winky é gay, contou o artista ao jornal britânico "The Guardian" em uma entrevista antiga. "Mas o personagem deve ter 3 anos, então essa questão é realmente muito boba", acrescentou.