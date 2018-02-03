Morre no Rio de Janeiro o ator e diretor Oswaldo Loureiro, aos 85 anos

O ator Oswaldo Loureiro morreu hoje, 3, no Rio de Janeiro. Afastado das atividades artísticas desde 2011, Loureiro sofria de Alzheimer e já havia ficado internado por conta do problema.

Presença constante nos palcos, na televisão e no cinema, o último papel do ator havia sido na novela A Lua me Disse, em 2005, quando interpretou o deputado Boaventura. Seu primeiro trabalho foi no filme O Brasileiro João de Souza (1944), ano em que figurou em outros dois longas.