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Morre no Rio de Janeiro o ator e diretor Oswaldo Loureiro, aos 85 anos

Ele, que sofria do Mal de Alzheimer, estava afastado das atividades artísticas desde 2011
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 15:51

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 15:51

Oswaldo Loureiro morreu aos 85 anos Crédito: Divulgação/TV Globo
O ator Oswaldo Loureiro morreu hoje, 3, no Rio de Janeiro. Afastado das atividades artísticas desde 2011, Loureiro sofria de Alzheimer e já havia ficado internado por conta do problema.
Presença constante nos palcos, na televisão e no cinema, o último papel do ator havia sido na novela A Lua me Disse, em 2005, quando interpretou o deputado Boaventura. Seu primeiro trabalho foi no filme O Brasileiro João de Souza (1944), ano em que figurou em outros dois longas.
Loureiro participou de 33 filmes, como O Beijo no Asfalto (1981), O Homem Nu (1968) e Manaus, Glória de uma Época (1963), dirigido pelo alemão Franz Eichorn. Sua carreira televisiva conta com quase 40 participações em novelas, seriados e telefilmes.

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