Morre ex-diretor da Globo Lúcio Vaz aos 86 anos

O ex-diretor da Globo Mário Lúcio Vaz Crédito: TV Globo/Reprodução

TV Globo, Mário Lúcio Vaz morreu na madrugada deste domingo (21), aos 86 anos. Ex-diretor damorreu na madrugada deste domingo (21), aos 86 anos.

Nascido em Belo Horizonte, ele entrou na emissora nos anos 1970, onde comandou programas como os humorísticos "Chico City" e "Praça da Alegria", além do "Xou da Xuxa".

Após exercer a função de diretor da Central Globo de Produção, Vaz deixou a Globo em 2008. Continuou prestando assessoria à área de entretenimento da emissora.

Xuxa Meneghel publicou foto ao lado de Vaz, tirada no último aniversário dele, em junho. Nas redes sociais, ex-colegas de trabalho do mineiro prestaram homenagens e expressaram luto.publicou foto ao lado de Vaz, tirada no último aniversário dele, em junho.

"Este homem, Mário, meu anjo, foi a única pessoa que brigou por mim na Rede Globo, foi a única pessoa que me amou verdadeiramente na emissora", escreveu. "Hoje meu anjo virou anjo para todos que o conheceram. Hoje, meu anjo deixará de contar suas piadas e não mais me dará o melhor e mais verdadeiro beijo e abraço."

"As saudades do avô, pai, marido, amigo e meu único anjo da guarda será eterna. Sua neguinha te ama", finalizou.

Boninho também publicou uma homenagem ao amigo. "Hoje perdemos o Mário Lúcio Vaz, diretor artístico da TV Globo por anos, amigo e mentor. O Mário se confunde com a história da televisão, entrou na Globo nos anos 1970 e seguiu por mais de 40 anos", disse.