Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre, aos 93 anos, a atriz Eloísa Mafalda

Artista faleceu em casa, em Petrópolis, nesta quarta-feira

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 11:42

Atriz Eloísa Mafalda, em março de 1996 Crédito: Divulgação
Morreu, aos 93 anos, a atriz Eloísa Mafalda, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Filho da artista Marcos Teixeira confirmou que a mãe faleceu por volta das 20h30m desta quarta-feira, em casa. Segundo Marcos, o enterro de Eloísa ocorrerá em Jundiaí, no interior de São Paulo. A família ainda não sabe se o sepultamento será organizado nesta quinta ou na sexta-feira.
Eloísa Mafalda trabalhou como costureira e auxiliar de escritório nas Emissores Associadas, na qual teve os primeiros contatos com a arte e a interpretação. Seu irmão, Oliveira Neto, começou na Tupi-Tamoio, e convenceu a irmã de realizar um teste para um rádio-teatro. Aprovada, estrelou radionovelas da Rádio Nacional e atuou na TV Paulista.
Pelas redes sociais, o neto da atriz Marcello Berro fez despedida emocionada para avó, a quem chamou de "meu grande amor".
"Foi a primeira mulher que me pegou no colo. Sim! Antes de colocarem no colo da minha mãe, ela pegou da mão da obstetra e disse: 'É meu neto!' Nosso amor sempre foi explícito. Quando aprendi a escrever, escrevi em todos os livros da casa dela, listas telefônicas, paredes, gavetas: 'Vó te amo'", escreveu o neto, em post no Facebook.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados