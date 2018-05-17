Morre, aos 93 anos, a atriz Eloísa Mafalda

Morreu, aos 93 anos, a atriz Eloísa Mafalda, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Filho da artista Marcos Teixeira confirmou que a mãe faleceu por volta das 20h30m desta quarta-feira, em casa. Segundo Marcos, o enterro de Eloísa ocorrerá em Jundiaí, no interior de São Paulo. A família ainda não sabe se o sepultamento será organizado nesta quinta ou na sexta-feira.
Eloísa Mafalda trabalhou como costureira e auxiliar de escritório nas Emissores Associadas, na qual teve os primeiros contatos com a arte e a interpretação. Seu irmão, Oliveira Neto, começou na Tupi-Tamoio, e convenceu a irmã de realizar um teste para um rádio-teatro. Aprovada, estrelou radionovelas da Rádio Nacional e atuou na TV Paulista.
Pelas redes sociais, o neto da atriz Marcello Berro fez despedida emocionada para avó, a quem chamou de "meu grande amor".
"Foi a primeira mulher que me pegou no colo. Sim! Antes de colocarem no colo da minha mãe, ela pegou da mão da obstetra e disse: 'É meu neto!' Nosso amor sempre foi explícito. Quando aprendi a escrever, escrevi em todos os livros da casa dela, listas telefônicas, paredes, gavetas: 'Vó te amo'", escreveu o neto, em post no Facebook.