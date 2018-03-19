Moranguinho explica perdão a Naldo: 'Tinha que doer, nele e em mim'

Naldo e Moranguinho gravaram uma live, com a filha, comemorando o retorno do cantor para casa Crédito: Reprodução/Instagram @naldobenny

Depois do episódio da agressão, Moranguinho perdoou Naldo e se explica: "Hoje eu acredito que ele enxergou que ele tinha um problema. O usuário de drogas só vai buscar a cura, o tratamento, se ele enxergar que precisa de ajudar. Do fundo do meu coração, eu sinto que isso tinha que acontecer, tinha que doer, nele, em mim, mas para as coisas voltarem para o lugar [...] o perdoar é por querer de volta, por amor, por acreditar no que eu sinto, na família, em Deus, no que ele deixou de ensinamento pra gente".

Ela participou de um retiro espiritual que ganhou de Simone, dupla de Simaria, que diz ter ajudado na reconciliação. "A Simone me ligou no auge do problema e ficou uma hora comigo no telefone, me ouvindo chorar, conversando comigo. E ela disse que queria me dar um presente. Me deu um retiro", declarou Moranguinho, em entrevista a Geraldo Luís.