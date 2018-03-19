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Reconciliação

Moranguinho explica perdão a Naldo: 'Tinha que doer, nele e em mim'

Ellen também participou de um retiro e esclarece que entende que tudo isso só aconteceu para que tudo 'volte para o lugar'

Publicado em 19 de Março de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 17:49
Naldo e Moranguinho gravaram uma live, com a filha, comemorando o retorno do cantor para casa Crédito: Reprodução/Instagram @naldobenny
Depois do episódio da agressão, Moranguinho perdoou Naldo e se explica: "Hoje eu acredito que ele enxergou que ele tinha um problema. O usuário de drogas só vai buscar a cura, o tratamento, se ele enxergar que precisa de ajudar. Do fundo do meu coração, eu sinto que isso tinha que acontecer, tinha que doer, nele, em mim, mas para as coisas voltarem para o lugar [...] o perdoar é por querer de volta, por amor, por acreditar no que eu sinto, na família, em Deus, no que ele deixou de ensinamento pra gente".
Ela participou de um retiro espiritual que ganhou de Simone, dupla de Simaria, que diz ter ajudado na reconciliação. "A Simone me ligou no auge do problema e ficou uma hora comigo no telefone, me ouvindo chorar, conversando comigo. E ela disse que queria me dar um presente. Me deu um retiro", declarou Moranguinho, em entrevista a Geraldo Luís. 
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De acordo com o Extra, o retiro espiritual pelo qual Ellen participou foi o mesmo frequentado por Naldo dias antes. Na entrevista, o cantor contou que ficou fazendo tratamento intenso por um mês. "Só quis saber de igreja, terapia e oração", disse ele, acrescentando: "Não sou santo, mas estou buscando uma forma que eu não tenha mais esses erros da minha vida".

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