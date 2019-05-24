Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Laudo

Modelo Tales Cotta morto na SPFW teve parada cardíaca e respiratória

Tales Cotta chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo em um hospital

Publicado em 

24 mai 2019 às 11:36

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 11:36

A morte do modelo Tales Cotta, que teve um mal súbito no encerramento da última São Paulo Fashion Week, foi causada por uma parada cardíaca seguida de uma parada respiratória, informou em nota a Secretaria de Segurança Pública, na tarde desta quinta-feira (23). O órgão não informou se o modelo tinha alguma doença prévia.
Crédito: Reprodução/Instagram
As informações estão no laudo do Instituto Médico Legal, que acaba de ser concluído. O caso segue em investigação pela 91ª DP, e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias para a conclusão do inquérito - como ao que tudo indica não há crime, o mais provável é que o caso seja arquivado.
> Agência de Vila Velha presta homenagem a Tales Cotta na Praia da Costa
Tales Cotta, de 26 anos, desfilava pela grife Ocksa quando caiu na passarela. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e foi levado para um hospital, mas não resistiu. 
> "Meu filho era saudável e era hora dele", diz mãe de modelo morto
O evento recebeu críticas por seguir adiante mesmo após a confirmação da morte. Segundo a direção da SPFW, houve reunião com marcas e e houve a opção de cancelar o evento. Ainda segundo a organização, "mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um".
Crédito: Reprodução/Instagram @tales.cotta
> Morte repentina de modelo causa comoção e abre crise na SPFW
O idealizador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, afirmou à época que "não existe manual para lidar com uma situação tão trágica, tão inesperada, tão surreal como essa". 
Em vídeo publicado em seu Instagram, Borges disse que, "no momento em que o modelo teve o mal súbito --e foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e encaminhado ao hospital--, não havia possibilidade, ninguém contava com a tragédia. Todos estavam ali realizando seus sonhos de trabalho de meses".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira doenca espírito santo São Paulo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados