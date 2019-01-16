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Helô posou nua em 1987

Modelo copia fotos de Helô Pinheiro para posar nua em Portugal

Há 32 anos, Helô posou nua e a modelo Nathy Kihara se inspirou nas poses da Garota de Ipanema para a Playboy que vai estrelar neste mês

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 13:40

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 jan 2019 às 13:40
Playboy Portugal 2019, com a modelo Nathy Kihara X Playboy 1987, com a Garota de Ipanema, Helô Pinheiro Crédito: Reprodução
O lançamento da Playboy Portugal de janeiro está rodeado de polêmicas. Com a capa planejada para ser inspirada em Kourtney Kardashian, o ensaio com a Musa de Ipanema, Nathy Kihara, modelo que gastou mais de R$ 200 mil em plásticas para ficar parecida com a irmã mais velha do clã Kardashian, admitiu ter copiado as poses de Helô Pinheiro para estrelar a primeira edição de 2019 da Playboy.
A modelo Nathy Kihara Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
“Por mais que eu goste das Kardashians, minha musa inspiradora sempre será Helô Pinheiro, por isso quis copiar suas poses da revista”, alega.
Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
A musa fez poses semelhantes às da eterna Garota de Ipanema para a Playboy de 1987. “Um registro inesquecível”, comenta, comemorando o lançamento 41 anos depois.
Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
MUSA DE IPANEMA X GAROTA DE IPANEMA
A história começou quando fãs compararam as capas do lançamento de Nathy com Helô, no qual as duas aparecem com os braços próximos dos seios.
“Foi algo tão sutil, como uma homenagem, não imaginava que alguém iria perceber”, fala.

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