Modelo copia fotos de Helô Pinheiro para posar nua em Portugal

Playboy Portugal 2019, com a modelo Nathy Kihara X Playboy 1987, com a Garota de Ipanema, Helô Pinheiro Crédito: Reprodução

O lançamento da Playboy Portugal de janeiro está rodeado de polêmicas. Com a capa planejada para ser inspirada em Kourtney Kardashian, o ensaio com a Musa de Ipanema, Nathy Kihara, modelo que gastou mais de R$ 200 mil em plásticas para ficar parecida com a irmã mais velha do clã Kardashian, admitiu ter copiado as poses de Helô Pinheiro para estrelar a primeira edição de 2019 da Playboy.

A modelo Nathy Kihara Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria

“Por mais que eu goste das Kardashians, minha musa inspiradora sempre será Helô Pinheiro, por isso quis copiar suas poses da revista”, alega.

Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria

A musa fez poses semelhantes às da eterna Garota de Ipanema para a Playboy de 1987. “Um registro inesquecível”, comenta, comemorando o lançamento 41 anos depois.

Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria

MUSA DE IPANEMA X GAROTA DE IPANEMA

A história começou quando fãs compararam as capas do lançamento de Nathy com Helô, no qual as duas aparecem com os braços próximos dos seios.