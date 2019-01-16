Modelo copia fotos de Helô Pinheiro para posar nua em Portugal

O lançamento da Playboy Portugal de janeiro está rodeado de polêmicas. Com a capa planejada para ser inspirada em Kourtney Kardashian, o ensaio com a Musa de Ipanema, Nathy Kihara, modelo que gastou mais de R$ 200 mil em plásticas para ficar parecida com a irmã mais velha do clã Kardashian, admitiu ter copiado as poses de Helô Pinheiro para estrelar a primeira edição de 2019 da Playboy.
“Por mais que eu goste das Kardashians, minha musa inspiradora sempre será Helô Pinheiro, por isso quis copiar suas poses da revista”, alega.
A musa fez poses semelhantes às da eterna Garota de Ipanema para a Playboy de 1987. “Um registro inesquecível”, comenta, comemorando o lançamento 41 anos depois.
MUSA DE IPANEMA X GAROTA DE IPANEMA
A história começou quando fãs compararam as capas do lançamento de Nathy com Helô, no qual as duas aparecem com os braços próximos dos seios.
“Foi algo tão sutil, como uma homenagem, não imaginava que alguém iria perceber”, fala.