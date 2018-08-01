Modelo brasileira ganha fama após ser comparada a Penélope Cruz

Conhecida por fazer diversas campanhas para marcas famosas na Ásia e até com atores de Bollywood, a modelo Wanessa Moura causou um alvoroço com seguidores brasileiros na internet após ser comparada com a atriz hollywoodiana

A semelhança entre a atriz e Penélope está tanto no rosto como o corpo. Com diversos compartilhamentos sobre o fato nas redes sociais, Wanessa confessa que contou com esse factoide para decolar sua carreira como modelo internacional. Não imaginava que uma comparação dessas pudesse abrir tantas portas para mim, conta.

Outro fato polêmico da modelo foi realizar uma campanha a favor do projeto de lei que proíbe a magreza excessiva nas passarelas. Não é porque o meu tipo físico agrada o meio artístico que todas devem seguir essa regra. Temos que nos cuidar em primeiro lugar, desabafa.