Modelo brasileira ganha fama após ser comparada a Penélope Cruz

Conhecida por fazer diversas campanhas para marcas famosas na Ásia e até com atores de Bollywood, a modelo Wanessa Moura causou um alvoroço com seguidores brasileiros na internet após ser comparada com a atriz hollywoodiana Penélope Cruz.
A semelhança entre a atriz e Penélope está tanto no rosto como o corpo. Com diversos compartilhamentos sobre o fato nas redes sociais, Wanessa confessa que contou com esse factoide para decolar sua carreira como modelo internacional. Não imaginava que uma comparação dessas pudesse abrir tantas portas para mim, conta.
Outro fato polêmico da modelo foi realizar uma campanha a favor do projeto de lei que proíbe a magreza excessiva nas passarelas. Não é porque o meu tipo físico agrada o meio artístico que todas devem seguir essa regra. Temos que nos cuidar em primeiro lugar, desabafa.