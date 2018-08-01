Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muito parecidas

Modelo brasileira ganha fama após ser comparada a Penélope Cruz

'Não imaginava que uma comparação dessas pudesse abrir tantas portas para mim', declara Wanessa Moura

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 14:42
Modelo Wanessa Moura ganha fama após ser comparada com Penélope Cruz Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Conhecida por fazer diversas campanhas para marcas famosas na Ásia e até com atores de Bollywood, a modelo Wanessa Moura causou um alvoroço com seguidores brasileiros na internet após ser comparada com a atriz hollywoodiana Penélope Cruz.
A semelhança entre a atriz e Penélope está tanto no rosto como o corpo. Com diversos compartilhamentos sobre o fato nas redes sociais, Wanessa confessa que contou com esse factoide para decolar sua carreira como modelo internacional. Não imaginava que uma comparação dessas pudesse abrir tantas portas para mim, conta.
Modelo Wanessa Moura ganha fama após ser comparada com Penélope Cruz Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Outro fato polêmico da modelo foi realizar uma campanha a favor do projeto de lei que proíbe a magreza excessiva nas passarelas. Não é porque o meu tipo físico agrada o meio artístico que todas devem seguir essa regra. Temos que nos cuidar em primeiro lugar, desabafa.
Modelo Wanessa Moura ganha fama após ser comparada com Penélope Cruz Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados