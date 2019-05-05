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Depressão

Miss Ilhéus 2018, Gabriela Viegas é encontrada morta na Bahia

Jovem enfrentava luta contra a depressão

Publicado em 

05 mai 2019 às 18:28

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 18:28

Crédito: Reprodução/Instagram
A Miss Ilhéus 2018, Gabriela Viegas, foi encontrada morta neste sábado (4) na Bahia. 
Segundo informações da revista Contigo!, um missólogo, Ricardo Mello, revela que a jovem, que estudava Medicina, sofria de depressão
De acordo com a publicação, o expert lamentou o ocorrido: "Gabriela acaba de perder a batalha contra a depressão. Meus sinceros sentimentos aos amigos, familiares e a todos os amantes do mundo miss que sofrem ao descobrir da pior maneira que suas deusas não estão imunes a esta triste doença". 
A morte da jovem também foi tema de um post feito por uma associação atlética da qual fazia parte na universidade que ela frequentava: "Hoje é um dia triste. Neste momento de extremo pesar, faltam palavras e até mesmo fôlego. Com muita dor, a AAAACVL comunica o falecimento da colega Gabriela Alexandre Mendes Viegas, da 253ª turma da FMB-UFBA. Desejos todo o conforto e força para os amigos e familiares. A perda de uma pessoa tão afável e repleta de bondade é angustiante. As diversas manifestações de carinho e o impacto causado pela notícia apenas reforçam a perda imensurável de um ser humano incrível". 

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