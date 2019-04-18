Meghan Markle impedirá pai de conhecer seu bebê, diz site

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Após diversos desentendimentos com o pai, Meghan Markle, 37, não deve apresentar o seu futuro bebê real, quando esse nascer, a Thomas Markle.

A informação foi dada por uma fonte ao portal RadarOline, que acrescentou que a família real enxerga Thomas como um oportunista.

O contato com o bebê, que deve nascer no final de abril ou início de maio, geraria ainda mais problemas, já que Thomas tem um histórico de polêmicas e críticas à realeza.

Segundo a fonte do portal, o pai de Markle estaria "fazendo tudo o que pode para pegar uma carona na fama", e esse seria o motivo pelo qual a Duquesa tomou essa atitude.