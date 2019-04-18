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Meghan Markle impedirá pai de conhecer seu bebê, diz site

A família real enxergaria Thomas como um oportunista

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 19:40

Publicado em 

18 abr 2019 às 19:40
Crédito: Reprodução/Instagram @lovinghautecouture
Após diversos desentendimentos com o pai, Meghan Markle, 37, não deve apresentar o seu futuro bebê real, quando esse nascer, a Thomas Markle.
A informação foi dada por uma fonte ao portal RadarOline, que acrescentou que a família real enxerga Thomas como um oportunista.
O contato com o bebê, que deve nascer no final de abril ou início de maio, geraria ainda mais problemas, já que Thomas tem um histórico de polêmicas e críticas à realeza.
Segundo a fonte do portal, o pai de Markle estaria "fazendo tudo o que pode para pegar uma carona na fama", e esse seria o motivo pelo qual a Duquesa tomou essa atitude.
"Ele tem zero chances de ver essa criança. O pai de Meghan não passou de um constrangimento para a realeza", disse a fonte.

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