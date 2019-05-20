Meghan Markle e príncipe Harry celebram um ano de casados

Vídeos divulgados pela coroa mostram bastidores do festão de casamento dos dois

20 mai 2019 às 11:38

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 11:38

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @sussexstylewatch
Meghan Markle e o príncipe Harry comemoram neste domingo, 19, um ano de casados. Para celebrar a data, eles divulgaram algumas fotos inéditas que mostram os bastidores da cerimônia.
Há exatamente um ano, na Capela St. George, em Windsor, o casal oficializou a união, que foi acompanhada por milhões de pessoas ao redor do mundo.
Nas fotos divulgadas neste domingo, vê-se Meghan sendo preparada para entrar na capela, Harry e o irmão William em um momento mais descontraído, o casal assinando a certidão de casamento, a duquesa ao lado da mãe e o bastidor da foto oficial com as daminhas e os pajens.
Uma mensagem do casal também foi compartilhada: "Obrigado por todo o amor e apoio de muitos de vocês ao redor do mundo. Cada um de vocês tornou este dia ainda mais significativo".
Repleto de personalidades, como David e Victoria Beckham, George e Amal Clooney e o cantor Elton John, a celebração foi marcada por quebra de tradições históricas em casamentos reais.
Com o pai de Meghan incapacitado de participar da cerimônia por questões de saúde, coube ao príncipe Charles, pai de Harry, levar Meghan até o altar.
Após entrar sozinha na capela, algo inédito em um casamento real, o acompanhante da noiva não a 'entregou' ao noivo. Perto do altar, Charles se retirou e Meghan foi sozinha até ser recebida por Harry. "Você está linda", foram as primeiras palavras ditas pelo príncipe, barbado e vestindo seu uniforme militar completo, quando levantou o véu da noiva.
Em 6 de maio, Meghan deu à luz um menino, Archie, primeiro filho do casal. O menino, que não receberá título de príncipe, nasceu em um hospital particular de Londres, quebrando mais uma tradição na família real britânica.

