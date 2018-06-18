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MC Pikachu passa por cirurgia para retirada de tumor no cérebro

Orem por mim, certo?, disse o funkeiro em vídeo postado no seu perfil no Instagram

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 17:15
MC Pikachu deu entrada no hospital após show em Manaus (AM) Crédito: Instagram/MC Pikachu
Após sentir fortes dores de cabeça durante show que fez em Manaus, o funkeiro MC Pikachu foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Ele compartilhou a má notícia com seus fãs durante uma live que fez no Instagram no domingo, 17.
"Rapaziada, vou explicar aqui o que aconteceu. Fiz uma ressonância agora, deu um tumor no cérebro, um tumorzinho. Amanhã [segunda-feira] vou fazer uma cirurgia para retirar. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Orem por mim, certo? Tamo junto, amo vocês. E logo, logo eu tô na pista de novo, quebrando tudo. É nóis [sic]. Um beijo. Obrigado", disse Pikachu, cujo nome verdadeiro é Matheus Sampaio Correa.
O funkeiro de 18 anos está internado em um hospital em São Paulo desde a segunda-feira, 11, e ficou sob observação na UTI (unidade de terapia intensiva) por dois dias até ser transferido para um quarto, onde está consciente e recebendo visitas.
Veja abaixo o vídeo

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