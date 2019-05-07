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SAÚDE

MC Koringa é liberado para viajar e volta aos palcos em show no Rio

O artista corria risco de ficar surdo

Publicado em 

07 mai 2019 às 17:02

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 17:02

MC Koringa Crédito: Reprodução/Facebook
O funkeiro MC Koringa, 39, fez o seu primeiro show neste domingo (5) após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no tecido ósseo do ouvido.
O artista corria o sério risco de ficar surdo, já que a cera começou a prejudicar a sua audição. O artista ficou com medo de ser obrigado a cancelar mais shows por causa de sua recuperação. No entanto, ele foi liberado pelos médicos.
"A médica me proibiu de andar de avião porque a pressão iria me dar muita dor e dificultar a cicatrização. Quando ela viu o estado do ouvido, ela liberou para fazer o show e disse que a única coisa que não pode em hipótese alguma é molhar a região", disse o funkeiro ao jornal Extra.
"Eu estava preocupado porque quase tive que cancelar minha presença na 'Sexy fair'. É o meu primeiro show após a cirurgia, a galera pode ficar tranquila", disse o funkeiro.
Koringa já sabia do problema havia algum tempo, mas por causa de sua vida atribulada, ele foi deixando de lado o procedimento. Pai de Thamyris, Anna Vitória e Lívia, o cantor contou que os filhos estavam preocupados e esse foi um dos motivos para que a cirurgia fosse realizada.
MC Koringa se recupera de cirurgia para retirada de tumor benigno Reprodução MC Koringa se recupera de cirurgia para retirada de tumor benigno     

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