MC Koringa é liberado para viajar e volta aos palcos em show no Rio

MC Koringa Crédito: Reprodução/Facebook

O funkeiro MC Koringa, 39, fez o seu primeiro show neste domingo (5) após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no tecido ósseo do ouvido.

O artista corria o sério risco de ficar surdo, já que a cera começou a prejudicar a sua audição. O artista ficou com medo de ser obrigado a cancelar mais shows por causa de sua recuperação. No entanto, ele foi liberado pelos médicos.

"A médica me proibiu de andar de avião porque a pressão iria me dar muita dor e dificultar a cicatrização. Quando ela viu o estado do ouvido, ela liberou para fazer o show e disse que a única coisa que não pode em hipótese alguma é molhar a região", disse o funkeiro ao jornal Extra.

"Eu estava preocupado porque quase tive que cancelar minha presença na 'Sexy fair'. É o meu primeiro show após a cirurgia, a galera pode ficar tranquila", disse o funkeiro.

Koringa já sabia do problema havia algum tempo, mas por causa de sua vida atribulada, ele foi deixando de lado o procedimento. Pai de Thamyris, Anna Vitória e Lívia, o cantor contou que os filhos estavam preocupados e esse foi um dos motivos para que a cirurgia fosse realizada.