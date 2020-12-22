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MC Bin Laden diz que dará nome de Neymar e Bruna aos filhos

Cantor é fã do jogador e torce para o Santos, clube onde o esportista começou a ter destaque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:18

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:18

Mc Bin Laden
Mc Bin Laden Crédito: Instagram/@mcbinladen
MC Bin Laden disse que, quando for pai, vai colocar o nome dos filhos de Neymar e Bruna. Ele falou sobre o tema em um vídeo publicado no canal de Matheus Mazzafera no último domingo, 20.
O cantor participava de um quiz em que respondia a afirmação com "tá tranquilo" e "tá desfavorável", uma alusão ao hit dele, Tá Tranquilo, Tá Favorável.
Na última pergunta, que envolvia relacionamentos, ele comentou que já tinha escolhido o nome dos futuros filhos, uma homenagem ao jogador do qual é fã e à ex-namorada do esportista.
Mas a escolha não é unânime entre Bin Landen e a namorada dele. "Ela não quer, mas eu falei: 'minha filha, você vai estar lá em cima na cama de hospital'. Eu falei: 'você escolhe o nome da menina, eu escolho o nome do menino", contou.

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APARÊNCIA

No quiz, o cantor falou sobre sua aparência. Em 2016, ele perdeu 14 quilos durante um desafio do programa Melhor Pra Você, da RedeTV!. Na brincadeira com Matheus Mazzafera, a afirmação era: "fazer uma dieta rigorosa e não comer nada do que você gosta durante um ano". O MC disse que isso era "desfavorável", mas que já estava acostumado.
"Mas por que você quis emagrecer tanto?", perguntou Mazzafera. "Pra ficar bonitão mesmo", respondeu o cantor. O youtuber disse, então, que "gente gorda também é bonita".
"Não, não é não. Eu não me achava bonito gordo, eu era ridículo. E, eu, eu", disse o funkeiro, enfatizando que não achar gordo bonito era uma referência a ele mesmo. "Aí eu emagreci, acho que comecei a chamar um pouco mais de atenção e aí fui pra cima. Acho que a autoestima muda", completou.

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