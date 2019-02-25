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É O AMOR

Marina Ruy Barbosa recebe declaração do marido após polêmica com Loreto

Quero partilhar a vida boa com você, escreve Alexandre Negrão para atriz de O Sétimo Guardião

Publicado em 

25 fev 2019 às 15:57

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 15:57

Marina Ruy Barbosa e o marido, Alexandre Negrão Crédito: Reprodução/Instagram @alexandresnegrao
O marido de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão, fez uma declaração de amor à mulher neste domingo, 24, na página oficial dele no Instagram. "Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por seis meses, como peixe para te ver... Estão para inventar um mar grande o bastante que me assuste e que eu desista de você. Eu quero partilhar! Eu quero partilhar a vida boa com você", escreveu Xande Negrão, em uma citação da música "Partilhar", do cantor Rubel. Ele usou uma foto de um casal de idosos para ilustrar a postagem.
Há uma semana, Marina Ruy Barbosa usou seu Twitter para negar que tenha sido responsável pela separação de José Loreto e Débora Nascimento, anunciada recentemente. Marina contracena com o ator em diversas cenas de "O Sétimo Guardião", atual novela das 9 da Globo.

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