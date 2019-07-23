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Novo look

Marina Ruy Barbosa radicaliza e aparece loira

Atriz compartilhou os cabelos platinados com duas fotos em seu Instagram

Publicado em 

23 jul 2019 às 10:58

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 10:58

A atriz Marina Ruy Barbosa, 24, radicalizou no visual. Conhecida desde criança por seus fios ruivos, a artista resolveu mudar o estilo e apareceu com cabelos platinados para um novo trabalho.
A atriz Marina Ruy Barbosa surge loira platinada Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
O resultado ela mostrou nas redes sociais."Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?", disse ela no Instagram.
Muitos famosos começaram a curtir a publicação e a tecer elogios para o novo visual. "Ficou irado", escreveu Sérgio Malheiros. "MarinaLoiraBarbosa", divertiu-se o apresentador Evaristo Costa, da CNN Brasil. "Nossa, que gata", elogiou Maisa Silva, do SBT. "Muito Perfeita", escreveu a cantora Ludmilla.
Marina não deixou claro, porém, se o cabelo ficaria por muito tempo ou se seria apenas para um trabalho específico. Marina é embaixadora da marca de beleza Pantene, mas é mais provável que o novo visual tenha sido adotado para um comercial de uma marca de carros da qual ela também é parceira. A assessora dela ainda não havia confirmado o motivo até a publicação deste texto. Na Globo já foi regra que o cabelo ruivo de Marina seria intocável. Por isso ela nunca mudou de coloração, apenas o tipo de corte.
Na última semana, Marina Ruy Barbosa teve a sua conta no Instagram hackeada por duas vezes. Ela se deu conta da nova invasão na madrugada de quarta-feira (17). Perto das 11h da manhã, ela divulgou no Twitter que já tinha solucionado o problema: "Tudo certo, agora vai".

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