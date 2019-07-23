Marina Ruy Barbosa radicaliza e aparece loira

Marina não deixou claro, porém, se o cabelo ficaria por muito tempo ou se seria apenas para um trabalho específico. Marina é embaixadora da marca de beleza Pantene, mas é mais provável que o novo visual tenha sido adotado para um comercial de uma marca de carros da qual ela também é parceira. A assessora dela ainda não havia confirmado o motivo até a publicação deste texto. Na Globo já foi regra que o cabelo ruivo de Marina seria intocável. Por isso ela nunca mudou de coloração, apenas o tipo de corte.